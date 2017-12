Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Fin de semana de renovación total en cuestión de actitud sobre tu cuerpo, empiezas a hacer dieta y ejercicio para mantenerte de lo más sano posible. Recuerda que a tu signo le gusta mucho que lo vean siempre bien y estás en tu momento. Controla tus gastos, recuerda que necesitas tener más administración y empezar a ahorrar para un futuro. Te llega una invitación a salir de viaje para finales de mes, hazlo, te irá de lo mejor. En cuestiones amorosas seguirás con tu pareja de lo mejor, sólo trata de medirte y no ser controlador. Tu ángel de la guarda te manda decir que la vida es un milagro que se tiene que vivir cada día intensamente y llena de amor. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 31. Te invitan a un evento deportivo y arreglas tu casa con adornos navideños. Te piden prestado y será un familiar.

Tauro

Tres días de muy buena suerte para ti. Recuerda que tu signo es tierra, por eso siempre vas a prevenir tu futuro económico. Este fin de semana vendrá la oportunidad de empezar un negocio familiar. Trata de no tener ninguna relación amorosa en tu ámbito laboral porque después acabarás mal, es mejor buscar el amor fuera de tu entorno de trabajo. Este sábado te llegará un amor en una posada o fiesta que te hará sentir de lo mejor. No pidas consejos de vida, recuerda que sólo tú sabes a dónde la diriges, se vale equivocarse y volver a empezar. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 21, trata de usar mucho el color amarillo para estimular la suerte. Tu ángel de la guarda te manda decir que debes pensar en ti mismo, dejar pasar los malos momentos de tu vida y que el rencor sólo te genera vejez.

Géminis

El amor toca a tu puerta este fin de semana, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para motivarse y salir adelante. Estás en la época de tener una relación más formal. Eres muy analítico y siempre buscas el porqué de las cosas, pero a veces no hay explicación, así que trata de seguir tu intuición que eso te llevará al éxito. Cuídate de problemas de pulmón o garganta. Te invitan a un evento deportivo que te gustará mucho. Cuidado con los robos o pérdidas, sé más precavido. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 03. Tu ángel de la guarda te manda decir que la felicidad uno mismo se la crea y la estimula. Te busca una ex pareja para volver, trata de no caer porque si ya te la hizo, te la volverá a hacer. Vístete de tonos azules y de blanco este fin de semana para atraer la alegría.

Cáncer

Tres días de estar con muchas alegrías y buenas noticias alrededor de ti, recuerda que siempre la época navideña te pone de buen humor y estimulas mucho la buena suerte. Viernes de cierre de contratos y pagos, recuerda que necesitas estar tranquilo, pues a ti la presión te altera el sistema nervioso. Tendrás un golpe de suerte con los números 42 y 17. Tu colores con más fuerza serán el rojo con blanco. Cuídate de problemas de estómago, recuerda que es tu punto débil. Sigues con la propuesta de poner un negocio de publicidad, ventas o sistemas de cómputo, hazlo te irá de lo mejor. Buscas cambiarte de casa cerca de tu trabajo. Con tu pareja de lo mejor, preparan un viaje para finales de mes. Tu ángel de la guarda te manda decir que si ya te sientes completo con tu pareja amorosa, no busques a otras personas.

Leo

El fuerte y conquistador de los signos del zodiaco. Recuerda siempre que tu mentalidad es muy poderosa y consigues lo que deseas, por eso es el momento ideal para hacer cambios positivos en tu vida y empezar a ser feliz. Piensas en hacerte una cirugía estética este fin de semana, es mejor esperar para enero. Recibes una invitación a una posada o fiesta este viernes. Tendrás un golpe de suerte con los números 44 y 21. Trata de usar mucho los colores blanco y negro para estimular la suerte. Cuídate de problemas de la piel. Sabrás del embarazo de un familiar que te dará mucha alegría. Son momentos de pensar qué harás en 2018. Tu ángel de la guarda te manda decir que tú mismo eres tu límite, no te detengas por lo que dicen los demás. Toma en cuenta que eres como el sol, con mucha luz, y por eso hay personas que te tienen envidia.

Virgo

Fin de semana de mucho trabajo y de arreglar papelería personal. Recuerda que tu signo siempre se mantiene ocupado para no tener pensamientos negativos y así dejar a un lado los dolores de cabeza. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 44, trata de usar mucho los colores verde y blanco para que te rodeen las buenas energías. Te busca un amigo para pedirte un consejo amoroso. No pelees con tu pareja, recuerda que no todos son tan perfeccionistas como tú, así que trata de calmarte y estar en paz. Tu ángel de la guarda te manda decir que es el momento ideal de crecer en lo económico y que no tengas miedo a los cambios de trabajo o de poner un negocio propio, ya verás que te irá de lo mejor. Cuidado con las caídas o golpes en la calle. Mandas a arreglar tu carro o le cambias las llantas para salir de viaje.

Libra

Fin de semana con reencuentros amorosos o de estar muy bien con tu pareja actual. Recuerda que en diciembre a tu signo siempre le va muy bien en cuestiones del amor, así que trata de aprovechar este tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 34, procura vestirte de colores fuertes como el rojo o azul, que te ayudarán a estimular la buena fortuna. Recibes un dinero extra o compensación laboral. Te busca tu mamá para pedirte dinero prestado o decirte qué harán en la cena de Navidad. Tu ángel de la guarda te manda decir que es el momento de soltar lo que no era para ti y que empiece desde ya una nueva relación amorosa. Te cambias de casa o remodelas la actual. Te regalan una mascota y decides empezar un régimen de dieta o ejercicio para verte de lo mejor. Recibes un dinero extra o compensación laboral.

Escorpión

El 8 de diciembre, un día de suerte para tu signo con los números 02, 33 y 16. Trata de vestirte con tonos de amarrillo o azul para estimular las buenas energías. Ya no pienses en ese amor que no está contigo, recuerda que como quiera no te valoró, así que conoce personas nuevas y más compatibles con tu signo como lo son: Acuario, Tauro y Cáncer. Tu ángel de la guarda te manda decir que es el momento de enfrentar los retos y de crecer profesionalmente y que no tengas miedo a la incertidumbre. Arreglas una papelería para empezar a estudiar otra vez en enero. Te invitan a una fiesta o posada y te sacarás un premio. Cuídate de problemas de presión alta o corazón, necesitas no comer mucha sal y evitar el alcohol. Te invitan a un evento deportivo y tu equipo favorito ganará.

Sagitario

Fin de semana de muchas fiestas con los amigos y compañeros de trabajo, recuerda que estás en tu mejor época y más porque es tu cumpleaños, así que trata de tener todos los pensamientos positivos. Trata de limpiar bien tu casa y reacomodar los muebles para que las buenas energías entren y se queden en tu hogar. Te busca un amor del pasado de los signos Aries o Virgo que querrá regresar, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 22 y 09. Vístete de blanco y azul fuerte para atraer más la abundancia en tu vida. A los Sagitario que están casados les viene un embarazo que los hará muy felices. Te invitan a salir de viaje para este fin de mes, acepta que te divertirás mucho. Mídete en cuestiones de comida o alcohol para que después no tengas remordimientos de conciencia por excederte.

Capricornio

Fin de semana de analizar un cambio de casa o irte a vivir solo, recuerda que tu signo siempre busca la independencia de todo y este es el momento para lograrlo. Te viene un dinero extra por una comisión o pago de una deuda. Cambia de actitud hacia tu pareja que ya se está cansando de ti, recuerda que tu signo es muy explosivo y crees que siempre tienes la razón y no es así. Te invitan a una posada o fiesta, ve, te divertirás mucho. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 55 y 18, procura vestirte de colores rojo y amarillo para atraer la felicidad. Preparas un viaje para esta Navidad con el fin de visitar a tus familiares. Tu ángel de la guarda te manda decir que esa persona tan especial llegará a tu vida y será de los signos Aries, Libra o Géminis; te va a hacer muy feliz.

Acuario

Fin de semana de estar muy alegre y con muy buena actitud, recuerda que tu signo es el alma de las fiestas y este diciembre estarás invitado a todas. No tomes mientras conduces, sé cuidadoso. Tramitas pagos de tu carro o casa para este viernes. Piensas en dejar a tu pareja o darte un tiempo porque sientes que el amor se acabó. Recuerda que tu signo siempre está en busca de la persona ideal, así que es mejor no hacer daño y estar un tiempo solo. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 04, 31 y 27, trata de vestirte de azul y eso te ayudará a tener buenas energías a tu alrededor. Te invitan a un evento deportivo que te gustará mucho. Ten cuidado con problemas de columna o no cargues cosas pesadas. Un amor de fuera te estará buscando para volver. Preparas un fiesta para un familiar.

Piscis

Fin de semana de arreglar papelería personal o de poner en orden tus pagos. Recuerda que ya necesitas controlar ese impulso de gastar y administrar más tu dinero. Cuídate de dolores de espalda o huesos, recuerda que es tu punto débil. En cuestión de pareja te sentirás de lo mejor y pensando en formalizar la relación. Trata de dormir y dejar a un lado los pensamientos negativos. Cambias tu celular o renuevas el plan de pagos. Tu ángel de la guarda te manda decir que es el momento de hacer un cambio en tu vida y dejar a esas amistades que sólo te causan problemas. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 07, 33 y 21, trata de vestirte de color blanco y azul, que te ayudará a tener más felicidad. Pones el arbolito de Navidad, mandas a arreglar tu reloj y preparas un viaje para febrero con tu familia.