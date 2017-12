Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Semana de entregarte por completo a tu vida personal, tomar los retos que se te presenten y poner todas tus energías para alcanzarlos. No te rindas ante las adversidades, recuerda que no importa qué tan difíciles sean los retos que te pone la vida, siempre serás el vencedor. Este día 12 de diciembre te recomiendo que le pidas a la Virgen de Guadalupe lo que tanto necesitas y le otorgues como agradecimiento tres rosas rojas en su altar y prendas una veladora. Te buscan para invitarte a un proyecto nuevo de trabajo que comienza en enero, sólo sé cauteloso antes de tomar cualquier decisión. Tendrás un golpe de suerte en todos los sentidos el día 13 de diciembre y más con los números 03, 21 y 17. Cuidado con malas amistades de los signos Capricornio o Tauro, que sólo se quieren aprovechar de ti.

Tauro

Semana para concluir todos los proyectos que tenías para este año y comenzar con los del que viene. Cuida mucho tu salud, especialmente con problemas de infecciones. No dudes en expresar lo que sientes, sobre todo con esa persona que te gusta. Eres muy generoso y todo lo que des a los más necesitados se te va a regresar. No trates de solucionar todos los problemas de los demás y meterte en complicaciones que no son tuyas. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de diciembre y va a ser en cuestiones de negocios o cierre de contratos. Tus mejores números van a ser 01, 33 y 43. Trata de no tomar pastillas para adelgazar, mejor haz deporte y una dieta saludable. Tienes que ser precavido en las calles para evitar ser víctima de robos. Un viejo amor del signo Sagitario te busca para regresar.

Géminis

Será una semana de superar algunos momentos negativos; sin embargo, debes tener la mejor actitud para afrontarlos y terminar bien el fin de año. Recuerda ayudar a las personas que más lo necesitan y te va a ir muy bien. Se vienen muchas fiestas y posadas, sólo trata de controlarte con los vicios, especialmente en las reuniones de trabajo. El amor siempre te encontrará a ti, así que deja de buscarlo en lugares equivocados, muchas personas se podrían aprovechar ti y robarte las buenas energías que te caracterizan. Va a surgir la oportunidad de que te vayas de viaje con tu familia, aprovecha para acercarte más a ellos. Te recomiendo seguir estudiando para que el próximo año se te abran más oportunidades de crecer profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte el día 14 con los números 00, 14 y 62.

Cáncer

Semana de cerrar contratos y de empezar un reto laboral nuevo que te ayudará mucho a mejorar económicamente. En esta época de frío ten mucho cuidado con problemas de las vías respiratorias y trata de ir con tu médico. Estás pensando en cambiar de casa o buscar un lugar mejor para vivir. Deja de buscar el amor con personas que sólo te utilizan, esta semana alguien del signo Capricornio o Piscis que será muy compatible contigo llegará a tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de diciembre con los números 07, 66 y 21. Vas a recibir un reconocimiento en tu empresa por tus logros laborales. Este es el momento ideal para sacar un crédito para comprar un coche. Confía en que este 12 de diciembre todo lo que le pidas a la Virgen de Guadalupe se te va a realizar, sólo tienes que tener mucha fe.

Leo

Semana de muchas presiones y tareas pendientes en el trabajo, pero debes tratar de controlar tu carácter y sacar adelante todos los problemas que se te presenten. Toma mucha agua y vitamina C para evitar enfermarte de las vías respiratorias en esta temporada de frío. Este 12 de diciembre préndele una veladora a la Virgen de Guadalupe para pedirle lo que necesitas. Te llega un dinero extra por una comisión, no caigas en impulsos y mejor ahorra para iniciar sin problemas económicos el próximo año. Tendrás un golpe de suerte el 14 de diciembre con los números 08, 33 y 21, trata de usar mucho los colores morado o blanco. Ten mucho cuidado con no propasarte con el alcohol en las fiestas. Te va a llegar una importante propuesta de negocios para los fines de semana, acéptala para crecer económicamente.

Virgo

Semana de muchos compromisos familiares y haces tus compras de última hora para los regalos de navidad. Recibes un bono o te pagan un dinero que te debían que te ayudará a consentir a tus seres queridos. Te busca un amor del pasado para intentar volver, te recomiendo analizar bien la situación y cerrar círculos para que nadie salga lastimado. Ve con tu médico para tratar problemas de piel o infecciones de garganta que surgen en esta temporada de fríos. Te sacas un premio el día 15 de diciembre con los números 04, 19 y 32, trata de ponerle tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Eres muy temperamental y eso a veces te ayuda mucho a defenderte; sin embargo, trata de controlarte en esta época navideña. En el amor conocerás a alguien muy compatible de los signos Sagitario o Piscis.

Libra

Semana de muchas decisiones importantes en tu vida amorosa, pues no estás seguro de si quieres continuar con tu relación o terminarla. Cuídate de problemas de estómago o intestino, trata de ir con tu médico para una revisión. Te buscan de otra empresa para ofrecerte trabajo que te promete más estabilidad económica, sólo piensa muy bien en la decisión que tomarás, recuerda que en ocasiones puede pesar más la lealtad. Este día 13 de diciembre vas a tener un golpe de suerte en todos los sentidos y más en los juegos de azar con los números 02, 11 y 76. Trata de ser más discreto con tus asuntos monetarios para no atraer envidias. Comienza a planear tus tiempos y compromisos para pasar la Navidad con tus padres, recuerda que son el pilar de tu familia y a veces no pasas suficiente tiempo con ellos.

Escorpión

Semana de muchas energías cruzadas o de problemas personales, así que trata de tener la mejor actitud para que puedas resolver tus asuntos. Recibes el fondo de ahorro o la comisión anual de tu trabajo, trata de invertirlo en un coche o en una casa. Te buscan para invitarte a una fiesta o posada esta semana, trata de ir, pues conocerás a alguien muy compatible contigo y con quien podrías iniciar una relación. Cuídate de dolores de espalda o cuello que se deben al estrés, procura salir a caminar para relajarte. El 13 de diciembre va a ser de buena suerte para tu signo, trata de prender una veladora de color blanco y pedirle mucho a la Virgen de Guadalupe para que te ayude a salir de todos tus problemas y tener paz en tu vida. También se acerca un golpe de suerte con los números 31, 22 y 56.

Sagitario

Semana de grandes sorpresas y regalos para tu vida, el próximo 12 de diciembre va a ser un día de cambios y renacimiento, pues este es uno de los mejores meses para tu signo. Te va a llegar una propuesta importante de trabajo que te va a traer mucha prosperidad en 2018. Aunque extrañas constantemente a un viejo amor, te recomiendo analizar mucho tu vida romántica y decidir si en realidad necesitas a alguien en tu vida en estos momentos, recuerda que a veces la soledad es importante para sanar viejas heridas. Te viene un dinero extra, trata de invertirlo en tu persona, pero adminístrate muy bien para que no sufras a principios de año. Van a ser días de muchas fiestas y comidas; sin embargo, procura no dejar la dieta ni el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día 13 con los números 05, 44 y 21.

Capricornio

Semana para analizar tu vida y poner en orden tus relaciones, recuerda que aquellos amigos que sólo tratan de sacarte provecho te roban energías. El 13 de diciembre va a ser un día lleno de cambios en tu forma de ser y empezar a tener más suerte laboralmente, siempre te esfuerzas mucho para no tener problemas económicos y la recompensa está a punto de llegar. A los que están casados les llegará un embarazo de sorpresa. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 00, 13 y 30. Haces compras para los regalos navideños, pero recuerda guardar dinero para tus pagos en enero y no endeudarte con las tarjetas de crédito. Cuídate de los problemas de vías respiratorias y ve con un médico para hacer un tratamiento que te ayude a protegerte en esta época de frío. Usa mucho el color azul.

Acuario

Semana de muy buena suerte y muchas energías positivas, sólo trata de ya no platicar tanto tus planes y ser un poco más discreto para no generar envidias ni chismes. Cuídate de problemas legales o asuntos de deudas del pasado, es mejor solucionarlos desde el principio y no esperar hasta que te agobien. Te llega un regalo que no esperabas o te sacas un premio en una posada. Tus números de suerte son 02, 15 y 27, además intenta usar mucho los colores azul y blanco para atraer buenas vibras. Conocerás a alguien de los signos Aries o Piscis con quien podrás entablar una relación formal. Recuerda que tú eres el pilar de tu casa y por eso siempre necesitas estar al pendiente de tu familia y ayudarlos en lo que necesitan. Trata de no aparentar lo que no eres, pues tus amigos te deben aceptar así.

Piscis

Semana de mucho trabajo por el fin de año, trata de organizarte para dejar una buena impresión a tus jefes y que te consideren para un aumento de sueldo o ascenso el próximo año. En el amor te sentirás de lo mejor, por fin encuentras una estabilidad emocional que tanto habías buscado en tu vida romántica, así que manéjate con cautela para que en 2018 sigas con esa racha de felicidad. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de diciembre con los números 01, 21 y 37. Te va a llegar una oportunidad para salir de viaje, pero, te recomiendo analizar muy bien los gastos y mejor pensar en ahorrar. Cuídate de dolores de cuello o cabeza que se deben a la tensión nerviosa, recuerda que es importante descansar bien y hacer algo de ejercicio para liberar estrés. Habrá un compromiso de boda en tu familia.