Mhoni Vidente: los horóscopos para el último fin de semana del 2017

Aries

Fin de semana de mucha diversión en compañía de tu familia y amigos, recuerda que tu signo es el más carismático del Zodiaco, por eso te rodeas de muchas personas que te quieren. Este sábado festejas el cumpleaños de un amigo, te divertirás mucho. Recuerda que este 31 de diciembre tienes que hacer el ritual para tu signo, el cual consiste en un corte de cabello, usar zapatos nuevos y colocar un billete de 100 pesos en tu pie derecho para que todo 2018 pises éxito; al día siguiente te lo quitas y lo gastas en comida. Trata de no tomar mucho alcohol y medirte en la comida para que no sufras de cruda moral después. Con tu pareja estarás de lo mejor, muy compatibles y pasarán un Año Nuevo de lo más feliz. Haces compras de última hora para la cena y regalos pendientes. Tus números de la suerte serán 01, 22 o 34.

Tauro

Fin de semana de estar muy preocupado por el amor que no está contigo. Ya no te alteres por eso y trata de recibir el Año Nuevo de la mejor manera y pensar que serás muy feliz este 2018. Te vas de viaje con tu familia, recuerda hacer el ritual de prosperidad para tu signo que es: comprar ropa interior roja y ponértela al revés ese día; además de usar un listón del mismo tono en el tobillo derecho, con tres nudos y dejártelo hasta que se caiga solo. Recuerda ponerte mucho perfume para que recibas el año lleno de éxito y que el verdadero amor llegue para quedarse. Tramitas pagos de tarjeta de última hora. Tus números de la suerte serán 09, 33 y 21, agrégale tu fecha nacimiento para personalizar tu suerte. Este día 31 no debes pelear ni acordarte de situaciones tristes, pon tu mente en positivo.

Géminis

Fin de semana de mucha alegría y festejar el Año Nuevo, recuerda que tú eres el signo que disfruta más en esta época y siempre le agrada estar rodeado de amigos y familiares. Tu ritual para este día 31 de diciembre es comprar una camisa o vestido rojo o dorado, combinarlos con prendas negras y usarlos en la noche con algo de plata en el cuerpo. La recomendación también es cortarse el cabello, pues eso te ayudará a recibir el 2018 lleno de bendiciones y prosperidad. Recuerdas mucho un amor que ya no está contigo, trata de hablarle y quedar en paz para que puedas abrir tu corazón este 2018 y volverte a enamorar. Te llega una invitación para salir a un antro o fiesta este fin de semana. A los géminis que están casados les vienen planes para salir de viaje o irse con su familia de vacaciones. Tus números de la suerte son 32, 15 o 77.

Cáncer

Fin de semana de muchas alegrías y más porque se junta tu familia y tus amigos. Recuerda que tu signo es muy sentimental y siempre desea tener cerca a todas las personas que quiere. Te llega la propuesta de un negocio nuevo que te dejará muchas ganancias. Saca de tu clóset todo la ropa y zapatos que ya no usarás y regálalos para que la energía se renueve en tu vida. Tu ritual para este día 31 es prender una veladora roja, ponerle tres monedas alrededor de la cera al mediodía y ponerte ropa nueva. Usa algo de oro en el cuerpo, eso te ayudará a tener más suerte en el 2018. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar tus intimidades a todo mundo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 44 o 32 y los juegas este 31 de diciembre. Deja a un lado los celos y disfruta tu relación.

Leo

Viernes de mucho trabajo y de estar terminando el cierre de año, recuerda que tu signo es muy responsable en la situación laboral y por eso en 2018 te vendrán mejores oportunidades laborales. Decides comprarte ropa y zapatos. Toma en cuenta que tu signo es el más lucido del Zodiaco y siempre quiere verse de lo mejor. Te llegan familiares que no esperabas y eso te pondrá muy contento. Ten cuidado con los juegos pirotécnicos o trata de no usarlos este 31. Tu ritual es ponerte un listón rojo en la muñeca derecha, con tres nudos y dejártelo hasta que se caiga solo. Báñate con agua mineral y un jabón neutro, eso te ayudará para que este 2018 tengas todos los triunfos que deseas. En esta celebración de Año Nuevo te buscarán dos amores para felicitarte, trata de no causar un problema de celos. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 21.

Virgo

Viernes, día de estar preparando la cena de fin de año. Recuerda que siempre te gusta organizar todos los eventos y éste será el mejor para ti. Te llega la propuesta de un negocio nuevo que te ayudará a tener más ingresos. Trata de no dejar tu casa sola tanto tiempo o déjala encargada con un familiar. Tu ritual para este 31 de diciembre es bañarte con un jabón neutro y agregar una pasta hecha con cuatro uvas, tres fresas y agua mineral; al momento de ponértela debes decir ‘que el éxito y el amor sea mío en 2018, así sea’. Debes repertir la frase tres veces, enjuagarte y usar ropa interior roja en tono intenso o amarillo; verás que la suerte será tuya todo el año. Tramitas un crédito para casa. Tendrás un golpe de suerte con los números 55, 32 o 19. Un amor del signo de Piscis o Aries te buscará para volver contigo.

Libra

Fin de semana de dejar el pasado atrás y reinventarse. Amigo de Libra recuerda que tu signo está atravesando por una etapa de metamorfosis y uno de tus mejores años será el 2018, por eso te recomiendo este ritual para el 31 de diciembre: consigue una veladora roja, agrégale perfume tuyo, entiérrale tres monedas en la cera, préndela a las 00:00 horas y pide tus deseos. También usa ropa interior roja para atraer el amor y prosperidad en el año próximo. Yo sé que te hacen faltan personas que no están ya contigo, pero recordarlos y brindar por ellos te hará sentir mejor. Te viene un golpe de suerte con los números 09, 34 y 21, trata de jugarlo en el premio mayor. Te invitan a una cena de fin de año y allí encontrarás un amor del signo de Tierra, ojalá sea un gran momento para ti.

Escorpión

Fin de semana de muy buenas noticias y la llegada de familiares a tu casa para celebrar el Año Nuevo. El día 31 será el pretexto ideal para ser el mejor anfitrión. Cuídate de problemas de presión alta o trata de no ingerir mucha sal o alcohol para que después no te sientas mal. Te llega un regalo que no esperabas y que te dará mucha alegría. El ritual para tu signo es cambiar los muebles y los espejos de lugar para renovar las energías y prender una veladora blanca a las 12:00 de la noche con canela en polvo y una moneda enterrada en la cera. Ese día usa algo rojo o plateado para que recibas el año 2018 lleno de triunfos en tu vida. Ten cuidado con las caídas, trata de pisar con cuidado. Tus números de la suerte son 31, 22 o 54 y procura agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Sagitario

Fin de semana de estar con la suerte de tu lado. Vendrá a ti un premio grande en la lotería con los números 00, 15 y 27, trata de jugarlo en el premio mayor. Viernes de terminar de hacer los últimos reportes de trabajo y organizar un brindis para celebrar el Año Nuevo. Procura olvidarte de ese amor que no fue para ti y empezar con toda la buena actitud el año. Tu ritual para este día 31 de diciembre es usar mucho perfume y ponerte ropa nueva blanca o roja. Trata de comer las 12 uvas a medianoche pensando en tus deseos y después enciende una vela de color azul fuerte para que te llenes de buenas energías todo el año. Ten cuidado con los juegos pirotécnicos o trata de no usarlos. Recibes visita de unos familiares en tu casa. Trata de seguir con la dieta, que te espera un año 2018 lleno de muchos amores nuevos.

Capricornio

Fin de semana de juntar las celebraciones. Recuerda que tu signo siempre celebra su cumpleaños con sus amigos y este sábado recibirás muchos regalos. Festejarás en un antro y te divertirás mucho, sólo trata de controlarte. Tu ritual es usar ropa interior nueva de color rojo o azul fuerte y usar mucho perfume. Recuerda estrenar zapatos o tenis, ponerles tres billetes de 100 pesos y al día siguiente te los quitas y los gastas en comida, eso te ayudará a que reine la abundancia y lleguen los éxitos en todo el año 2018. En el amor no sabrás qué hacer entre dos personas, recuerda que tu signo lo domina lo sexual y por eso siempre busca tener más de un amor a la vez. Tus números de la suerte son 21, 44 u 89 y trata de jugarlo con el premio mayor. Te regalan un reloj o algo de oro en tu cumpleaños.

Acuario

Viernes de estar con mucho trabajo y terminando los reportes de ventas y administración. Decides pedir unos días de vacaciones para pasarla con la familia. Recuerda que este 31 de diciembre debes limpiar bien tu casa y reacomodar tus muebles para que las buenas energías entren con mayor fuerza. Esconde siete monedas de cualquier denominación en tu clóset para la buena suerte, pónte algo de plata y usa ropa de colores fuertes como rojo, azul o dorado para recibir 2018 con toda la buena actitud. Recuerda que no necesitas aparentar lo que no eres, sé sencillo y natural. Ahora sí decides comprometerte en una relación más formal. Sientes que los amigos se están alejando de tu vida, toma en cuenta que tu signo es el más amiguero, pero siempre hay tiempos para madurar y empezar. Tus números de la suerte son 32, 19 u 88.

Piscis

Fin de semana de muchas alegrías y de estar en compañía de tus seres queridos, recuerda que siempre tu signo es el pilar de la familia por eso haces una reunión para celebrar la llegada del Año Nuevo. No quieras imponer tus decisiones en tu relación de pareja y causar discusiones sin motivo. Tu ritual para este 31 de diciembre es ponerte agua bendita en la nuca y frente; además mucho perfume después de bañarte. Recuerda encender una vela blanca a la vez que pides que todo lo que deseas se realice en este 2018. Decides hacer unas mejoras a tu casa o comprar muebles. Preparas un viaje con tu pareja en enero. Terminas con una relación de amigos con derecho porque ya te estaba causando muchos problemas. Tus números de la suerte son 09, 20 y 21, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.