Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice todo lo que debes saber sobre lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor para este fin de semana.

Aries

Fin de semana de poner en orden todos tus asuntos financieros y empezar un método de ahorro. Recuerda que este año para ti será muy bueno para acrecentar tu patrimonio, pero ten presente que eres el signo más gastalón del Zodiaco, por eso necesitas controlar el impulso. Sábado de estar con tu pareja y salir a pasear. Días de arreglar tu casa y limpiarla bien para quitar todo lo negativo. Tus números de la suerte serán 03, 99 y 21. Trata de no inventar situaciones de celos con tu pareja ni buscar pretextos para cortar la relación. Toma en cuenta que tu signo es muy intenso y siempre quiere el control de todo, así que debes aprender a respetar el espacio de cada quien. Te pones a dieta y empiezas un tratamiento estético. Ten cuidado con problemas de pérdidas o robos. Mensaje de tu ángel: haz cambios positivos en tu vida.

Tauro

Fin de semana de estar con algo de preocupación por un asunto familiar. Recuerda que tú siempre serás el que dé la última opinión, por eso necesitas pensar bien antes de tomar cualquier consejo. Viernes de juntas de trabajo para cambios de puesto o reacomodo en la empresa. Te llega una invitación a salir de viaje con tu pareja. Cuídate de dolores de estómago, trata de no comer de más. Para los Tauro solteros será un fin de semana para conocer personas muy afines a ti, de amores fugaces y apasionados. Duerme más para que puedas rendir durante el día. Tus números de la suerte son 23, 10 y 99. El mensaje de tu ángel es: reconoce tu valor y tus éxitos, que sólo por estar aquí ya vales mucho. Recuerda que tus latidos y pensamientos emiten amor a los demás, así que trata de estar siempre con energía positiva.

Géminis

Viene un fin de semana de estar un poco alterado por problemas con tu pareja o familia. Recuerda que tu signo es el más rencoroso del Zodiaco, por eso debes aprender a perdonar y soltar las situaciones negativas y si ya no estás a gusto con tu pareja, es mejor darse un tiempo. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o casa. Te inscribes a un curso los sábados y eso te ayudará a ser más competitivo en el ámbito laboral. Te invitan a ir a un juego de futbol o a un concierto. Cuídate de problemas de pulmones o anginas. Tus números de la suerte son 23, 10 y 77. El mensaje de tu ángel es que encuentres el regalo en cada situación difícil de tu vida y que debes aprender de todos los problemas que enfrentes, pues sólo con estar presente en este momento, ya es una bendición espiritual.

Cáncer

Viernes de estar con mucha presión de trabajo o escuela. Recuerda que siempre debes analizar lo que vas a decir para que no te cause problemas después, y que debes respetar la jerarquía de tus superiores en el ámbito laboral. Te llegan los pagos de tus impuestos o tarjeta de crédito, ponte al día con esos pendientes. Cuídate de problemas de la piel o infecciones sexuales. Ya no seas tan celoso con tu pareja, recuerda que la base de cualquier relación es la confianza. Recibes un regalo que no esperabas. Te busca tu mamá para invitarte de viaje o a una fiesta. No olvides pagar las colegiaturas de tus estudios, que es muy importante seguir con una carrera. El mensaje de tu ángel es que siempre pidas ayuda a tus ángeles de la guarda y sepas que no estás sólo en la vida y que tu comunicación espiritual es muy fuerte.

Leo

Este fin de semana estará lleno de muy buena suerte en todo lo que emprendas. Recuerda, amigo Leo, que tu signo siempre busca el bienestar económico y social de su vida. Viene una sorpresa de dinero con los números 00, 23 o 17, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate de problemas en los huesos, recuerda que con el frío te duelen más y es muy molesto. Recibes la invitación para festejar el cumpleaños de uno de tus amigos. Te compras ropa y decides cambiar de look, te verás de lo mejor. Cuida a una de tus mascotas, va a estar enfermita. El mensaje de tu ángel es que te des permiso de disfrutar la vida y todo lo que te llega, pues es momento para ello y para dar gracias por satisfacer la mayor parte de tus necesidades terrenales.

Virgo

Viernes de estar con algo de problemas con tus compañeros de trabajo, debido a chismes o malos entendidos. Trata de no darle tanta importancia a esas situaciones, porque recuerda que tu signo siempre es presa de envidias, así que a darle valor a las situaciones positivas de la vida. Te llega un dinero extra por comisiones. Te busca uno de tus familiares para invitarte a una boda o fiesta. Cuídate de problemas de dolor de cabeza. En el amor estarás de lo mejor y con tu pareja hablarán de formalizar. A los Virgo que están solteros les llegará una pareja del signo de fuego que será muy compatible. Tus números de la suerte son 23, 10 y 88. El mensaje de tu ángel es que cambies la preocupación por la fe, ya que tú y tus seres queridos están protegidos por un ser espiritual muy fuerte y que nadie podrá hacerles daño.

Libra

No corras, que todo se da a su tiempo. Recuerda, amigo de Libra, que todo lo que tú desees se te dará, sólo aprende a considerar que los tiempos de Dios son perfectos. Viernes de salir con tus amigos de fiesta o a cenar. Cuídate de problemas de estómago, recuerda que es tu punto débil. Tus números de la suerte son 23, 18 o 77, agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Cuídate de problemas con tus compañeros de trabajo, trata de platicar asuntos personales con ellos. Por fin arreglas un asunto legal que saldrá a tu favor. Haces cambios en tu casa o compras muebles para tu recámara. Ya no luches contra ese amor, recuerda que lo más importante es encontrar una pareja y ser feliz. El mensaje de tu ángel es que aprendas a liberarte de las preocupaciones y darle importancia a tus logros y éxitos.

Escorpión

Fin de semana de estar con muy buenas noticias alrededor de ti. Recuerda que siempre se te dará todo lo que quieras por la energía tan fuerte que tiene tu signo, así que aprovecha esa buena racha que te trae el primer mes del año. Te busca un amor del pasado para volver. Te invitan a un concierto. Cuídate de problemas de anginas o resfriados. Arreglas asuntos de pasaporte o visa americana. Para los escorpiones que están solteros, será un fin de semana lleno de muchos amores apasionados y fugaces. Arreglas tu matrícula para entrar a la escuela o tomar un curso los fines de semana. Tus números de la suerte son 23, 18 o 09. El mensaje de tu ángel es que eleves tu energía y frecuencia al nivel más alto, además de que te repitas a ti mismo que eres un triunfador y que eres capaz de lograr todo lo que te propones.

Sagitario

No intervengas en problemas que no son tuyos y no te cargues de energías negativas. Recuerda que es mejor estar al margen de las situaciones ajenas y más si son del trabajo. Te invitan a salir a cenar este viernes. Te compras ropa y cambias tu celular por uno más equipado. Recibes la invitación para ir de viaje en marzo con tus amigos. Será un fin de semana de lo más divertido y sociable. En el amor seguirás un tiempo sin pareja y estarás conociendo personas interesantes. Tus números de la suerte son 23, 19 o 05. Trata de cuidarte de problemas de infecciones o toma más vitaminas para que no te enfermes tan seguido. El mensaje de tu ángel es que disfrutes de la abundancia divina, pues eres merecedor de todo lo que te rodea y siempre tendrás lo necesario para ser feliz, sólo aprende a pedirlo con fe.

Capricornio

Fin de semana de estar analizando un cambio de look y estar más preocupado por tu salud. Recuerda que tu signo es muy sensible a los cambios de alimentación, así que trata de llevar una dieta más saludable y empezar ya una rutina de ejercicio. Te llega un dinero extra para hacer pagos de tarjeta o colegiatura. Ya no pienses de más y trata de ser feliz con tu pareja, recuerda que a veces tu signo busca mucho los problemas donde no los hay. Te invitan a un juego de futbol o te vas a una fiesta con amigos. Sabrás de una operación familiar, pero todo sale muy bien. Tus números de la suerte son 23, 18 o 30 y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. El mensaje de tu ángel es que hagas un lista de proyectos para este 2018 y los lleves a cabo y que inviertas más tu tiempo en ti, dándote gusto en lo que más disfrutas.

Acuario

Será un viernes de estar con pagos atrasados de tu casa o tarjeta de crédito. Ya debes aprender a llevar un orden de gastos y pagos y así controlar tu economía. Te busca un amor del pasado para volver, trata de arreglar esa situación para que no se te complique con tu pareja actual; evítate problemas. Entras a un curso de yoga o pilates los sábados para ejercitarte. Recuerda que tu signo es el más coqueto del Zodiaco y eso lo hace estar siempre en constante romance. Ten paciencia, que todo llega en su momento, sobre todo en situaciones de negocio o laboral. Tus números de la suerte son 14, 32 o 19. Te invitan a una fiesta este sábado, pero trata de controlar el consumo de alcohol. El mensaje de tu ángel es que el amor es omnipresente, es decir, que está en todas partes y es cuestión de tomarlo y ser feliz.

Piscis

Viernes de estar arreglando asuntos de trabajo o cierre de proyectos. Recuerda que tendrás una revisión de tus superiores, así que concéntrate. Decides hacer cambios en casa o comprar los muebles para tu recámara. Ya no le digas a tus amigos tus planes de vida, recuerda que tu signo es muy perseguido por las envidias, así que sé más discreto. Decides seguir con la dieta y con un régimen de ejercicio. Te busca un amor del signo de Géminis o Cáncer para pedirte que regreses, pero recuerda que si ya te la hizo una vez, lo hará de nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 66 o 23. El mensaje de tu ángel es que recuerdes que nunca es demasiado lo que tienes, que eres merecedor de todo lo que está a tu alcance y que estés dispuesto a recibir los regalos de la vida como amor, salud y éxito.