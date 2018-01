Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Estarás un poco desanimado porque no ves los resultados de las metas que te has puesto, tu signo es muy desesperado y eso te hace estar siempre con prisa para todo, por eso te recomiendo tener paciencia. Te llega una oportunidad de cierre de contratos o proyectos que te dejarán ingresos extra. Esta semana te buscará alguien del signo de Capricornio o Piscis que será muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de enero con los números 09, 22 y 16. Debes estar muy atento a tus sueños, porque te llegará un mensaje divino, además recuerda siempre mantenerte positivo. Te compras ropa para un evento del trabajo y aprovechas para renovar tu imagen. Compras boletos de avión para irte de viaje en estos días. Entras a un curso para estar mejor preparado en tu vida profesional.

Tauro

Semana de mucha suerte en tu vida profesional, pues te llegarán propuestas y oportunidades de nuevos puestos de trabajo o negocios importantes que te ayudarán a estar muy bien económicamente todo el año. Trata de dormir bien para recuperar la energía que pierdes el fin de semana. Recibes una invitación para salir de viaje durante el mes de marzo. Ya no trates mal a tu pareja, a veces los Tauro complican sus relaciones amorosas; haz un ejercicio de autoanálisis para aprender a disfrutar más y sufrir menos. Un familiar te pedirá ayuda con un problema legal. Sigue con el ejercicio y buena alimentación, los resultados ya se comienzan a notar. Cuidado con las mentiras de personas que dicen que te quieren, tienes que ser un poco más desconfiado. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 44 y 32.

Géminis

Semana con mucho trabajo atrasado y problemas con tus superiores, trata de no alterarte cuando tengas reuniones con ellos para no tener consecuencias negativas en el futuro, recuerda que puedes aprender mucho de tus jefes y ellos notan el empeño que pones a tus deberes. Sabrás de un embarazo en la familia que los unirá mucho. Adminístrate mejor para poder terminar de pagar tus tarjetas. Vendrá a ti un amor del signo Aries o Libra que será muy compatible contigo y con quien podrás entablar una relación más formal. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de enero con los números 06, 44 y 32. Ten mucho cuidado en las calles, pues estarás más propenso a sufrir accidentes estos días. Los casados tendrán problemas por culpa de la familia política, traten de no platicar sus asuntos personales.

Cáncer

Semana de muchas energías cruzadas, te recomiendo que desde el día 22 de enero te pongas un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y te lo dejes allí hasta que se caiga solo, o también puedes ponerte algo de plata para mejorar la vibra a tu alrededor. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda, trata de ahorrarlo. Ya no busques pretextos para salirte de tu trabajo, si ya no estás a gusto ahí empieza a buscar otras oportunidades, pero no debes precipitarte. Cuídate de problemas de garganta o anginas. Recibes una invitación para salir de viaje en el mes de marzo con tu pareja. Sigue con tus estudios universitarios. Recibes la noticia de que un familiar está enfermo y deberás darle todo tu apoyo moral. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 87.

Leo

Semana de muchos movimientos personales y de trabajo; estos cinco días tu signo estará regido por Marte, así que trata de no enojarte y no tomar decisiones apresuradas. Te llega un amor nuevo del signo de Sagitario o Acuario que será muy compatible contigo. Te busca tu mamá para invitarte a salir de viaje. Ten cuidado con los problemas de la piel o el cabello, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de enero con los números 00, 33 y 21, trata de usar el color rojo en tu ropa para que tu energía sea más fuerte. Tendrás un mensaje divino en estos días y será por medio de los sueños, así que concéntrate en poner atención y así prevenir lo que pueda pasar. Trata de controlar tu ego, pues te puede traer problemas en tu vida profesional; procura ser humilde en el día a día.

Virgo

Semana de empezar con el pie derecho todas tus actividades. Tu energía está más fuerte y positiva que nunca, recuerda que empieza la mejor etapa de tu vida en este 2018. Te harán pruebas para un cambio de puesto. Tramitas tu pasaporte o la residencia extranjera. Te llega un amor del signo de Acuario o Piscis. Ten cuidado con problemas de la vista, trata de ir con un médico especializado. Te buscan para invitarte a ir de viaje en el mes de marzo, tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve. Trata de no prestar dinero prestado, pues eso te robará la energía esta semana. Sigues con el ejercicio y dieta. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de enero y será con los números 09, 13 y 21; trata de usar más el color blanco para que todo lo que pidas se cumpla.

Libra

Semana de revisar todos tus pendientes de trabajo y hacer algunos pagos de última hora, recuerda que tu signo es algo olvidadizo, por eso siempre trata de usar una agenda para llevar tus compromisos al día. Te buscan de un trabajo nuevo o te ofrecen una jefatura, pero trata de analizar siempre bien tus cambios. Ten cuidado con un amor prohibido que te quiere hacer daño. Te busca un familiar para pedirte dinero prestado. Decides arreglar tu casa o mandarla a pintar para que las buenas energías entren a tu vida. Trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales, que eso sólo te quita tiempo. Se reúnen compañeros de trabajo para hacer un proyecto nuevo que te dejará un dinero extra. Tendrás un golpe de suerte el 24 de enero con los números 00, 23 y 18. Te llega un amor de Sagitario y Tauro.

Escorpión

Semana de tener la oportunidad de crecer más en tu vida personal y consolidar ya ese amor con tu pareja, recuerda que tu signo es agua y lo domina lo sentimental. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de enero y estará relacionado con cuestiones de negocios o trabajos nuevos; ya necesitas hacer un patrimonio para tu futuro y en este día te ofrecerán un proyecto muy bueno. Trata de ya no comer tanto y seguir con la dieta. Procura controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos, recuerda que tu cerebro a veces te sabotea a ti mismo. Haces planes para comprar un departamento o una casa cerca de tus papás. Habrá juntas con tus jefes y directivos para un cambio muy positivo en los próximos meses. Tus números de la suerte son 90, 54 y 32. Desconfía de los vecinos, trata que no sepan mucho de ti.

Sagitario

Semana para arreglar cualquier pendiente legal que tengas y que se resuelva a tu favor, procura ya no dejar las cosas para el final. No seas tan obsesivo en el amor, relájate y disfrútalo, recuerda que si es para ti nadie te lo va a quitar. Te llega la invitación para salir de viaje y será a una playa en el mes de marzo, así que organízate y date una escapada. Sigues con la dieta y el ejercicio. A los solteros les llegará alguien del signo de Cáncer o Virgo que será muy compatible. Te buscarán tus papás para pedirte apoyo económico. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, te recomiendo cortarte el cabello el día 27 de enero para que tu energía se renueve por completo y darte baños de agua bendita. Tendrás mucha suerte con el color rojo y blanco. Tus números son 90, 28 y 07.

Capricornio

Esta semana tendrás mucha suerte en cuestiones económicas, te recomiendo pagar deudas y ahorrar para no volver a pasarla mal por dinero. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren, así que procura analizar lo que dices. Eres el pilar de tu familia y siempre te piden ayuda para resolver problemas que los agobian; intenta estar siempre al pendiente de ellos. Te encuentras con un ex amor que hace mucho no veías, procura cerrar el círculo. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de enero con los números 06, 55 y 32. Ten cuidado con las envidias, trata de no comer nada que te ofrezca alguien en quien no confías. Es momento de ir con el dentista para hacerte una revisión completa. Trata de manejar en esta semana con más precaución para evitar los accidentes.

Acuario

Semana de ánimo y renovación total, pero debes tener cuidado con amores del pasado que te buscarán sólo para molestar o quieren volver; te recomiendo cerrar círculos. Te pones la meta de bajar de peso, pero ten cuidado con las pastillas, recuerda que es mejor el ejercicio y la dieta saludable. Se vienen cambios en cuestiones de trabajo que te darán estabilidad económica. Cuídate de dolores de espalda o cuello, es mucha energía negativa, así que trata de darte baños de agua bendita con sal en grano. Terminas de hacer tus pagos y ponerte al corriente con las tarjetas de crédito. Tendrás un golpe de suerte en el azar, trata de jugar el martes con los números 02, 14 y 85. Ten cuidado en las calles, trata de no hacerle mucho caso a desconocidos o ser más desconfiado.

Piscis

Empieza tu mejor ciclo de vida, tu signo será uno de los que tenga más suerte en 2018, más en lo profesional, sólo debes aprender a administrarte mejor con tu dinero y no buscarte problemas que no son tuyos. A los Piscis les gusta mucho ayudar a los demás, pero eso te hace cargar con energías negativas. Cambia de actitud en tu trabajo y enfócate en tu crecimiento profesional. En el amor te busca alguien del signo de Piscis o Cáncer. Sigues con el ejercicio para estar en la mejor forma. Te inscribes en cursos de idiomas para estar preparado ante cualquier reto que se te presente en la vida profesional. Te compras ropa o cambias de look. Tus números de la suerte son 01, 20 y 17; tu color, el gris. Trata de darte baños de agua bendita y sal en grano el día 27 de enero para atraer abundancia.