Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Llega un viernes de analizar los cambios necesarios para estar mejor en tu vida personal. Recuerda, amigo de Aries, que estás en tu tiempo de tomar decisiones y crecer más, no tengas miedo al futuro. Fin de semana de mucha diversión y fiestas. Sales de viaje por paseo o a visitar a tus familiares. Ten mucho cuidado con problemas en el cuello o espalda. Deja a un lado el estrés, porque no abona a tener un buen estado de salud. Haces pagos en tu escuela o en el colegio de tus hijos. Sábado de hacer un trabajo atrasado. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 12 o 30, juégalos el día domingo. Un amor del signo de Sagitario o Acuario te estará buscando para salir, no te precipites y sé receptivo a lo que te presente este encuentro; la idea es disfrutar de la compañía.

Tauro

Fin de semana de estar con muy buena energía a tu alrededor para realizar tareas de casa o trabajo. Para estar mejor en cuestiones económicas, recuerda que tu signo domina todo lo que está relacionado con trabajos propios. Te invitan a una fiesta de trabajo, trata de no tomar mucho alcohol y no platicar tu situación personal. Sigue con tus rutinas de ejercicio o régimen alimenticio, que ya te estás viendo de lo mejor. Con tu pareja sigues muy estable y formal, evita tener peleas que arruinen su buena racha. Vas con el dentista el sábado. Te llegan unos amigos de fuera. Cuídate de un amor del pasado que hablará de ti por despecho. Trata de quedar en paz siempre en tus relaciones o trabajos anteriores. Amigo de Tauro, en este fin de semana tus números de la suerte son 21 y 89; ten fe, que la suerte está de tu lado.

Géminis

Viernes de recibir muy buenas noticias o de que te inviten a trabajar en un proyecto nuevo que te hará sentir de lo mejor. En el amor tendrás problemas con tu pareja por culpa de celos o traiciones amorosas. Siempre trata de resolver bien tu vida personal, recuerda que tu signo de Géminis representa dos a la vez y, frecuentemente, tus sentimientos cambian. Es necesario que tomes los problemas con más calma para que no te encierres en enojos que no traen nada bueno, lo mejor es entablar diálogo o retirarse a tiempo en una discusión. Te llegan unos amigos de fuera y eso te hará sentir muy bien. Te busca tu mamá para pedirte ayuda económica o apoyo moral. Te llega una invitación el sábado para salir con una pareja nueva del signo de tierra. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00 o 52.

Cáncer

Fin de semana de estar con muy buenas compañías y estar muy enamorado. Recuerda que tu signo es muy sentimental y siempre necesita estar con pareja. Te llega un dinero extra el viernes con los números 23 y 19. Será un día de mucha suerte para tu signo en todo, así que trata de ponerte ropa de color claro para que tu energía positiva esté más fuerte. Sábado de ir a un curso con un ambiente místico. Recuerda, amigo de Cáncer, que tu signo domina todo lo relacionado con lo sobrenatural. Cuídate de dolores de estómago o intestino. Te buscan para hacer unos pagos atrasados. Cuídate de los pensamientos negativos y trata siempre de dejar lo malo atrás, de lo contrario te restas energía. A los solteros del signo de Cáncer les vendrá un amor muy compatible, por lo que el encuentro los hará sentir de lo mejor.

Leo

Te viene un viernes de transformación total en tu vida. Recuerda que tu signo es muy intenso en todo lo que realiza y, por eso, en este mes de enero estás llevando a cabo la renovación de tus energías para estar mejor y arrancar todos los proyectos que te planteaste para el año. Viernes de juntas de trabajo o con los compradores. Te hablan para hacer unos pagos pendientes, te recomiendo tener todo tipo de comprobantes a la mano. Compras un boleto de avión para ir a visitar a tu familia. Realizas una pequeña remodelación en tu casa como parte del proceso de renovación para recibir todo lo bueno que te tiene preparado este 2018. Ten cuidado con el amor o trata de despegarte de personas que son tóxicas para ti. Sigue con tus cursos de idiomas los sábados. Domingo de estar con mucha comunicación divina.

Virgo

Fin de semana de estar analizando el cambio necesario en tu trabajo para ganar más o crecer económicamente. Recuerda, amigo de Virgo, que estás en tu tiempo para crecer en cuestiones económicas, pensar en cosas más grandes y ya sacar los proyectos que has tenido en mente por años. Te llega un requerimiento de gobierno o Hacienda, no te preocupes más de la cuenta. Realizas un trámite de migración. Recuerda que tu signo domina mucho la comunicación o diseño, así que trata de tomar un curso los fines de semana para crecer más en lo personal y profesional. En el amor te encuentras muy estable con tu pareja actual. A los Virgo que están solteros les vendrá un amor fugaz y apasionado. Recuerda que no debes quedarte en el camino y seguir con tu proyecto de vida. Tus números de la suerte son 21 y 33.

Libra

Viernes de estar quitando de tu vida todo lo que no necesitas y de enfocarte en las acciones de renovación para ti. Recuerda, amigo de Libra, que estás en tu mejor año, y más porque encontrarás el amor verdadero o si ya lo tienes, vas a formalizar, así que a renovar todo alrededor tuyo. Te buscan tus padres para que les ayudes en cuestiones de una enfermedad. Tendrás una revelación por parte de tu ángel de la guarda, así que trata de prender una veladora blanca para tener más comunicación. Te llega un dinero extra gracias a un premio en la lotería con los números 17 o 03. Será un fin de semana de mucho trabajo y de sacar tareas pendientes, pero al final te sentirás más ligero y listo para dar los pasos necesarios en tu vida para crecer más. Es importante que te deshagas de objetos que sólo generan rincones incómodos.

Escorpión

Viernes de suerte en cuestiones de amores nuevos o de volver a enamorarte. Recuerda que tu signo lo domina la pasión antes que la razón, por eso te recomiendo dejarte querer y pasarla de lo mejor. Vas con un médico para un chequeo. Terminas de hacer tus pagos de tarjeta o de casa. Recuerda que necesitas administrarte más en tus ingresos para que no pidas prestado en el futuro, considera que las deudas te vuelven esclavo o te mandan directo a la quiebra. Ten cuidado con los chismes, trata de no platicar de más tus asuntos personales. Sábado y domingo de arreglar tu casa o pintarla. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Compras un regalo para un familiar. Te invitan a salir de paseo, pero vas cerca de tu ciudad. Recuerda no volver con un amor del pasado, porque sólo te quiere lastimar.

Sagitario

Este 26 de enero es un día para comenzar de nuevo en cuestiones de asuntos personales y dejar ya todas esas amistades que sólo te quieren por interés, así que trata de reinventarte y salir de esa situación. Te recomiendo en este día ayunar hasta las 11 de la mañana y pedir a tu ángel de la guarda que aleje todo lo negativo de tu vida. Tramitas un crédito de automóvil. Te busca alguien de tu familia para invitarte a una fiesta. Ayudas a un hermano a conseguir trabajo. Ten cuidado con los dolores de muelas o ve con tu dentista. En el amor estarás conociendo personas muy afines a ti en todos los sentidos. Los amigos de Sagitario que ya tienen pareja tendrán un fin de semana de lo más apasionado. Te viene un golpe de suerte con los números 32, 10 y 88. Te buscan tus abuelitos para que los visites más seguido.

Capricornio

Viernes de estar saliendo de tus problemas económicos o de que te llegue un dinero extra. Haces trámites para un cambio de trabajo que se avecina para ti, considera todos los escenarios que representa este cambio para no tomar una decisión equivocada. Ten cuidado con los pleitos en fiestas, sé un poco más controlado con los vicios. Tramitas tu licencia de conducir y arreglas tu vehículo. Ya no seas tan cambiante en tu vida personal, recuerda que eso impide que tengas una verdadera meta. Te busca un amor del signo de Aries o Piscis que hablará de enamorarse de ti otra vez; ojo con lo que propone, no te dejes deslumbrar, recuerda lo que ocurrió en el pasado. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 19 y 76, y usa el color azul fuerte. Si tienes automóvil, ten cuidado con los choques o maneja con más cuidado.

Acuario

Viernes de salir con los amigos o pareja y celebrar tu cumpleaños, recuerda que tu signo está en su mejor época del año. Recibes regalos que no esperabas. Cuídate de dolores de estómago o páncreas, trata de ir con tu médico, no lo olvides. Ya no busques a ese amor que no fue para ti, trata de olvidarlo y conocer personas más compatibles contigo. Toma en cuenta que alejarte de personas tóxicas es lo mejor que puedes hacer para avanzar en tu proceso de cambio. Cuidado con un amigo, te acusará de una traición, trata de arreglar la situación. Te busca tu mamá por un malestar de salud, trata de ayudarla en todo lo que necesite, recuerda que primero está la familia y después los amigos. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de enero con los números 32, 10 y 99.

Piscis

Viene un fin de semana más relajado, pues será para recuperar energías perdidas de días atrás y renovarse en todo lo que significa asuntos personales. Recuerda, amigo de Piscis, que tu signo es muy sentimental y siempre necesita una pareja a su lado, así que este fin de semana déjate querer, sal con tu pareja y olvida las preocupaciones. Compras unos muebles para tu casa y así darle nuevos toques que te hagan sentir más cómodo. Te busca un hermano para decirte que se va a divorciar y le das apoyo moral. Decides poner un negocio los fines de semana para tener más ingresos, recuerda ya guardar tu dinero y no gastar por gastar, son tiempos difíciles. Te compras unos lentes de sol. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 00, 21 y 37.