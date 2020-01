Queman tenis de importante marca deportiva por apoyar a Trump

var VideoTV=”oTx36aPw71/country/”+nombre_pais(return_pais())+”/section/noticias/device/Desktop/type/embed/autostart/true/volume/0″;

La compañía de zapatos deportivos New Balance anunció públicamente su apoyo al republicano Donald Trump, durante las elecciones presidenciales, a lo que varios ciudadanos estadounidenses no estuvieron de acuerdo y mostraron su inconforme quemando los tenis de la compañía.

Los protestantes Anti Trump publicaron en redes sociales fotografías y videos de sus tenis siendo quemados o en botes de basura.

Esta protesta se suma a las marchas en distintas ciudades de EU en las que varias perosnas se han manifestado por el que sera su nuevo presidente.

A través de su cuenta de Twitter, Sara Germano, periodista de Wall Street Journal, difundió la declaración del representante de New Balance, la cual desató una ola de protestas en las redes sociales.

“La administración de Obama nos hizo oídos sordos y, francamente, con el Presidente electo Trump creemos que las cosas van a avanzar en la dirección correcta”.

Ante las diversos publicaciones, la ocmpañía no tardo en dar respuesta y publicó en su Twitter “Como la única compañía importante que todavía fabrica calzado deportivo en los Estados Unidos, New Balance tiene una perspectiva única en el comercio en la que queremos hacer más zapatos, no menos”.

