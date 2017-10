Vivimos en la era de la velocidad, todo avanza tan rápido que en muchas ocasiones no percibimos el paso del tiempo, por lo que las prisas nos pueden ganar. Esta Navidad no olvides realizar tus compras a tiempo, o al menos teniendo en cuenta de que quizá el regalo que tienes en mente ya no esté disponible cuando llegues a la tienda, tal y como lo muestra este viral ¿Te ha pasado?.