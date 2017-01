Esta vez Ensamble AlterEGO a sorprendido a todos en la web, con una divertida Oda al más reciente aumento del precio de la gasolina en México.

Según la descripción del video, este representa el derecho de los billetes a quejarse:

Ok, la situación económica en México no es la mejor, eso es bastante claro. Gasolinazos y subidas de precio abundan por todos lados. Entonces,. ¿Acaso no tienen tambien nuestros billetes el derecho de quejarse?