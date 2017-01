Donald Trump copia discurso de villano de Batman en toma de posesión

Esta mañana Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, realizó su juramento con la Biblia de Abraham Lincoln y posteriormente dio su primer discurso como el mandatario número 45 de esa nación.

Pero sus palabras causaron gran polémica debido a que utilizó una frase de la película “The Dark Knight Rises” lanzada en 2012, palabras que fueron dichas por el villano de turno de Batman, Bane.

Tras escuchar el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, algunos usuarios de redes sociales notaron la similitud que tenían sus palabras con las del villano de DC Comics , quien luego de tomar Gotham City se dirige hacia los criminales, diciéndoles que retomen a su ciudad ya que el establecimiento ha sido destruido.

Aquí ambos videos:

Además del clip comparando ambos discursos, estas fueron otras reacciones de los usuarios de redes sociales.

Me: Maybe I should let Trump quoting Bane go

Inner me: Never pic.twitter.com/XRCgs0TehG

— rachel leishman (@RachelLeishman) January 20, 2017