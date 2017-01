VIDEO: comportamiento extraño de aves desconcierta a habitantes de Houston

Un video en el que se observa el extraño comportamiento en el vuelo de una gran parvada de aves en Houstonl Texas, ha desconcertado a cientos de usuarios de redes sociales.

A través de Youtube y Twitter, decenas de usuarios han cuestionado si dicho comportamiento es señal de que “algo malo” se aproxima, y coinciden que se trata de algún fenómeno meteorológico que las aves son capaces de predecir.

Dias antes ya había circulado otro video desde el estacionamiento de un centro comercial en el que las aves también volaban de una forma extraña.

These birds can sense the bad weather coming to Houston #TIMYKnowYourLimits pic.twitter.com/Qwuysa56xF

— mellow (@melo_mellow) January 16, 2017