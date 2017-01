El incómodo momento entre Melania y Donald Trump del que todos hablan

El matrimonio de los Obama dejaron un hueco muy grande de llenar en la Casa Blanca. El amor, el respeto y admiración entre Michelle y Barack eran evidentes cada vez que se presentaban juntos.

Pero con Donald Trump y su esposa Melania, esa magia de la pareja presidencial estadounidense parece haber desaparecido.

Mucho se hablado de todo los que ocurrió durante la toma de posesión del nuevo mandatario de Estados Unidos. Tras la ceremonia de investidura de Trump, en redes sociales se han dado a conocer varios detalles que pasaron desapercibidos el pasado 20 de enero, los cuales han reflejado algunos momentos incómodos de la nueva pareja presidencia.

Un video captó el momento que el nuevo mandatario estadounidense voltea a ver, quien le responde con una sonrisa; aunque la controversia apareció cuando el magnate recupera su posición. Debido a que el gesto en el rostro de Melania,cambió totalmente, la sonrisa se les desdibujo para darle pie a la tristeza.

La revista “New York” recalcó que ésta no es la primera vez que se aprecia una supuesta tensión en las relaciones entre ambos, habiéndose comportado ya en otras ocasiones de forma rara.

Otra asunto que ha dado de qué hablar en redes sociales de este evento, es la actitud de Melania en general, hay quienes comentan la modelo estuvo triste durante la investidura de su marido, por lo que fue blanco de algunas burlas y memes en redes sociales.

