Príncipe viaja con sus 80 halcones en primera clase

Desde que existen las redes sociales, casi nada pasa desapercibido y menos si se trata de casos sorprendentes como viajar con 80 halcones a bordo y no bastando con ello, hacerlo en primera clase.

Justo esta fue la hazaña del príncipe saudí en un vuelo de Qatar Airways que copó gran parte de la tripulación con sus aves, para las que compró boletos exclusivos e individuales.

Saudi Prince buys ticket for 80 of his Hawks on plane flight. pic.twitter.com/g89vWQewjL

La imagen resulta curiosa, pero lo cierto es que los halcones en los aviones son algo común en los países de Medio Oriente.

Especialmente en los Emiratos Árabes donde se realizan competencias de cacería con halcones.

Etihad allows you to take a falcon onboard. Here are two perched in the cabin. (Via @mrstrefusis and @RunwayGirl) pic.twitter.com/u4X9vxGZdQ

— Will Horton (@winglets747) January 24, 2014