Polémica por centro nocturno que pagará 100 euros a mujeres "sin bragas"

Un centro nocturno está causando polémica en Barcelona, España, pues ofrece 100 euros para las mujeres que asistan “sin bragas”. Aunque ellos califican su iniciativa como “una broma”, sectores de la sociedad civil denuncian que su publicidad es sexista.

“Si no hablan de ti, no existes. No es nada más que una broma en un local muy familiar, donde todo el mundo se conoce”, explican los dueños del “Bailódromo Caña Dulce”, ubicado en el barrio Sagrera de Barcelona. Este es uno de los siete que integran el distrito de San Andrés de Barcelona y tiene una población de 28 mil habitantes; casi tres veces la cantidad de personas que caben en el Auditorio Nacional.

En este recinto hay una promoción que aplica todos los sábados de febrero llamada “Mujeres que no tienen marido”. Es un show de stripers en el que las mujeres que asistan sin ropa interior entrarán gratis, recibirán una copa de cortesía y 100 euros en efectivo. Además, si están cumpliendo años les obsequiarán pastel y champagne.

Según explican los dueños del lugar al periódico español “El Mundo”; hasta el momento, dos mujeres han hecho válida la promoción: “Una de ellas le pidió permiso a su marido, se subió la falda y cuando vimos que no tenía ropa interior, le dimos los 100 euros”.

Pagar 100 euros a mujeres, estrategia para conseguir hombres

Sin embargo, para la sociedad civil, la historia es más reprochable que aplaudible. El colectivo Dones Juristes denuncia que la publicidad es sexista y que el club utiliza a la clientela femenina para atraer hombres.

“Es una de las peores cosas que hemos visto. El mensaje es ultrajante y humillante hacia las mujeres”, denuncia Marisa Fernández, abogada del colectivo.

A través de redes sociales, la página de Facebook del lugar también se llenó con comentarios desaprobando la promoción.

“Asco de machistas, cierre y boicot de este local anclado en el siglo XIX. ASCO!”, y “Enaltecimiento de la violación y sexismo inaceptable, cosificando el cuerpo de la mujer”, fueron algunos de los mensajes escritos.

El gobierno se pronuncia sobre esta promoción

El Instituto Catalán de las Mujeres (ICD por sus siglas en catalán) y el Ayuntamiento de Barcelona exigieron al bar retirar sus promociones, además de estudiar medidas legales contra el establecimiento.

“Se producen suficientes elementos para considerarse una posible infracción de la normativa vigente. La reproducción de estereotipos de género que utilizan el cuerpo femenino como reclamo y objeto sexual, supone un grave atentado contra la dignidad de las mujeres”.

