Gracioso cover de Linkin Park a la "Tonglish"

“Tongo” se unió a la red de Youtube en el 2016, desde entonces ha acumulado millones de reproducciones por interpretar famosas canciones en su propio idioma que han bautizado como “Tonglish”.

En su más reciente video hace tribute a la aclamada banda Linkin Park con el tema “Numb”.

Además de añadirle su propio idioma, “Tongo” emplea imágenes psicodélicas y arreglos musicales latinos en cada uno de sus videos.

Entre su virales covers se encuentran bandas como System of a Down, The Beatles y Guns N’Roses.