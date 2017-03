Gente que no tiene nada qué hacer: mujer parodia a jirafa embarazada

En las últimas semanas hemos visto un nuevo fenómeno viral: Abril; la jirafa embarazada que podría tener a su cuarto cachorro en cualquier momento. Tan viral que está inspirando una moda entre las mujeres embarazadas, quienes ahora hacen parodia de su video.

Todo comenzó cuando el parque Animal Adventure Park, en Nueva York, comenzó a transmitir en vivo desde la jaula de Abril. Prometieron que “podría dar a luz en cualquier minuto”. Lo importante de esto es que las jirafas son una especie en peligro de extinción, por lo que buscan crear consciencia de esta situación.

Sin embargo, desde aquél viernes 24 de febrero, Abril solamente se dedica a dar vueltas en su jaula, esperando dar a luz en cualquier instante. Esto ha causado desesperación en los fieles espectadores, por eso la fotógrafa embarazada Erin Dietrich, grabó esta divertida parodia que se volvió viral inmediatamente.

“Yo no pensé que tantas personas me vieran”, explicó Dietrich a la cadena británica BBC. “Todos nuestros amigos me han estado haciendo burla de mi obsesión on Abril. Me dijeron ‘Deberías de comprarte una máscara de jirafa"”.

En su video, la fotógrafa se dedica a bailar, hacer posiciones de yoga, saltar y sentarse en una silla, parodiando la manera en la que Abril se siente.

¿Por qué es importante el nacimiento de una jirafa?

Porque las jirafas están en peligro de extinción. La población mundial de jirafas cayó alrededor de un 40% en los últimos 30 años y se catalogó como especie “vulnerable” en la última Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en inglés), divulgada hoy en el balneario mexicano de Cancún.

La jirafa ha vivido una “disminución dramática” del número de ejemplares de alrededor de un 36-40%, al pasar de unos 151 mil – 163 mil individuos en 1985 a 97 mil en 2015, advierte en este estudio, la tercera versión en lo que va de año.

Entre las causas de esta reducción en los ejemplares, la IUCN identifica el aumento de la población humana en sus hábitats, la caza ilegal, la expansión de la agricultura y la minería, el aumento del conflicto humano-vida silvestre y el malestar civil.

En Publimetro TV: 5 gigantes del reino animal en peligro crítico de extinción