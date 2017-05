Padres con 5 hijos biológicos adoptan a otros 6 niños

Seis hermanos que no querían ser separados lograron su deseo gracias a que fueron adoptados por una pareja de Ohio que tiene cinco hijos biológicos.

Christopher y Christina Sanders viven en Forest Park, un suburbio de Cincinnati. Eran tutores de los hermanos de entre 9 y 16 años de edad. El hijo biológico de los Sanders con mayor edad tiene 19 años.

The Sanders family will get even bigger today, when judge approves adoption of 6 siblings. They'll have 11 kids pic.twitter.com/dI0GYyTzR1

— Kevin Grasha (@kgrasha) April 27, 2017