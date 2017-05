Mujer golpea a reportero por tocarle un seno en vivo

Una mujer golpeó al reportero de la BBC, Ben Brown, durante una transmisión en vivo después de que éste le tocara un seno para sacarla de la toma.

La cadena de televisión indicó que no tomaría medidas contra el periodista porque se había tratado claramente de un accidente; Brown se disculpó por tratar de minimizar la interrupción, aunque también calificó el hecho como “no intencional”.

Unfortunate interruption of broadcast in Bradford – just tried to minimise disruption but v tricky live on air – completely unintentional

— Ben Brown (@BenBrownBBC) May 16, 2017