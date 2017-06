Muere perrito Yorkshire terrier tras morder a una cobra que atacaría a su dueña

Existe una historia que conmueve las redes sociales en Reino Unido. Se trata del caso de “Spike”, un perrito raza Yorkshire terrier que murió por la mordedura de una serpiente, la cual estaba dispuesta a atacar a su dueña.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Pretorioa, en Sudáfrica. El perrito, de 10 años de edad, mató a la serpiente que amenazaba a su dueña Louise Grobler, sin embargo, murió en la batalla.

“Spike es un héroe. Al atacar a la serpiente me salvó la vida. Si Spike no hubiera saltado, me habría mordido”, explicó Grobler a medios locales