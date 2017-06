Gavel, el perro policía que fue despedido por ser demasiado tierno

La historia de Gavel, un cachorro pastor alemán, está conmoviendo a Queensland, Australia. Era perro policía, pero fue despedido.

Gavel comenzó su entrenamiento para ser un perro policía, pero fracasó. ¿La razón? Oficialmente se le calificó como muy tierno, pues en vez de cumplir con las tareas asignadas, se dedicaba a estar boca arriba, pidiendo que le rascaran la barriga y jugando con otros perros.

Su historia llegó hasta Paul de Jersey, el gobernador de Queensland, un abogado de 68 años, quien asumió el poder en 2014.

Fue entonces cuando de Jersey decidió adoptar a Gavel y nombrarlo Perro Vice-Regio. Entre sus tareas están acompañar al gobernador de la región en todas sus tareas diplomáticas o incluso en partidos de rugby.

