Científicos de la NASA revelan imagen de la cara de Marte

Científicos de la NASA publicaron una curiosa fotografía de la superficie de Marte que asemeja un rostro humano.

La imagen fue dada a conocer por trabajadores del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la agencia espacial estadounidense gracias a la cámara del Sistema Térmico de Emisión de Imágenes ubicada en la sonda Mars Odyssey.

A face staring out at you on #Mars https://t.co/zVvy7PaMQL pic.twitter.com/fEO0MLLfRT

— Massimo (@Rainmaker1973) July 3, 2017