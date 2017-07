Iglesia Cristiana asegura curar a mujer transexual en Querétaro

Un video de la Iglesia Cristiana Maranatha ha causado gran polémica al asegurar que curó con el “poder de Dios” a un joven que antes era una mujer transexual.

Según el Pastor Tony, creador del video, Juan Pablo hizo un pacto con el diablo a la edad de 15 años y desde entonces se dedicó a la prostitución, las drogas y vivió como una mujer transexual.

Por su parte Juan Pablo dijo que algo poderoso pasó en él para que sucediera este cambio lo cual arrancó desde lo más profundo la homosexualidad.

El hombre declara que el diablo hizo que él creyera ser mujer y fue gracias a Dios que se dio cuenta de que su verdadera identidad era ser hombre.

“Llegué a pensar que Dios me había creado así (…) No hay homosexual feliz, no hay lesbiana feliz (…) cuando llegas a tu cuarto o a tu habitación lloras porque hay una soledad en ti” expresa Juan Pablo.