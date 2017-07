Maquillaje 'patito' podría tener excremento de ratas

¿Te has puesto en el rostro arsénico, berilio, cadmio, o incluso, excremento de rata? Si has usado maquillaje “patito”, probablemente hayas usado alguno de ellos.

Diversas investigaciones coinciden que este tipo de cosméticos contienen sustancias dañinas para la salud, como el excremento de estos roedores y otros químicos los cuales puedes ser cancerígenos.

Una investigación de 2014 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos reveló que estos productos pueden contener arsénico, berilio y cadmio, sustancias que pueden provocar cáncer.

Además pueden contener niveles muy altos de aluminio y muchas bacterias, lo que puede provocar acné, erupciones cutáneas, infecciones o psoriasis, una enfermedad en la piel que causa descamación e inflamación.

Rosa María Sánchez Maldonado, directora de comercio y publicidad de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar (Canipec) dijo que a pesar de que a las personas sí les interesa adquirir productos de calidad, a la hora de la compra no lo hacen.

“El discurso dice: me interesa comprar algo que sea seguro, que no me dañe. Sin embargo, a la hora hacer la acción nos encontramos ciertas contradicciones”, opinó Sánchez Maldonado.