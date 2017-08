Mujer pide que se adelante el eclipse al fin de semana

Una mujer en Dallas, Texas, preocupada por los horarios escolares de los niños, pidió que por favor el eclipse solar que se verá el próximo lunes 21 de agosto se cambie para el fin de semana.

La angustiada mujer escribió en un grupo de facebook del Museo Perot de la Naturaleza y Ciencia de Dallas que se cambiara la hora del evento convocado para ver el fenómeno natural.

“La mayoría de los niños regresan a la escuela ese día ¿Es posible hacerlo el fin de semana?”, pidió

De inmediato los demás usuarios empezaron a burlarse de la inocencia de la mujer, pidiendo que se cambiara la hora del eclipse por diversas razones como para no perder un vuelo o poder ver completo su show de televisión favorito.

El mensaje fue eliminado de la página, pero algunos usuarios ya habían tomado captura de pantalla, misma que se viralizó rápidamente. (Con información de Excélsior)

Sorry, guys. We have to reschedule the eclipse because it conflicts with this person's schedule. pic.twitter.com/ae72z3sUgQ

— Juli Caldwell (@ImJuliCaldwell) August 8, 2017