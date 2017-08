VIDEO: Muere bebé durante la cesárea porque los doctores estaban discutiendo

Una bebé recién nacida falleció durante la cesárea debido a que dos médicos discutieron y se insultaron durante la operación.

El secretario de la Autoridad de Servicios Legales de Rajastán señaló a la Corte que una mujer llamada Naseem Bano estaba en la sala de operaciones cuando el video fue tomado y ella afirmó que entregó a una niña sana, reportó el diario local “Hindustan Times”.

De acuerdo con las investigaciones, los médicos se peleaban por la disminución del pulso en la recién nacida, mientras que otra versión apunta a que la trifulca fue porque la mujer había comido antes de la cirugía.

En la grabación se puede apreciar como el ginecólogo Ashok Nainwal y el anestesista Mathura Lal Tak, no paran de gritarse el uno al otro, mientras la paciente estaba recostada frente a ellos.

Además se aprecia cómo uno de los presentes intenta calmar a los médicos, según la traducción les dice: “Compórtese, compórtese”, pero uno de los médicos le responde con insultos.

Al final de la grabación se aprecia como los doctores continúan con su discusión mientras la paciente sigue sin recibir la atención adecuada.

Umaid Hospital,Jodhpur: Doctors Fight During Emergency C-section Surgery, Baby Dies Just After Delivery. Outrageous!pic.twitter.com/80eU1JyERY

— TNYoungsters (@TNYoungsterTeam) August 31, 2017