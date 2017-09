Madres celebran expulsión de la clase de niño con Síndrome de Asperger

Un grupo de madres que presionaron para que un menor con Síndrome de Asperger fuera expulsado de la una clase del colegio religioso San Antonio de Padua en Argentina fueron exhibidas en redes sociales a través de capturas de pantalla en las que se ve como celebraron su “logro”.

Después de presionar a la directiva, la escuela decidió cambiar de clase al pequeño, cuya enfermedad es uno de los trastornos del espectro autista más comunes.

“¡Era hora de que se hagan valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!”

“Qué bueno para los chicos! Que puedan trabajar y estar tranquilos”

“Un alivio para los nuestros. Ahora esperemos se haga oficial”

Estos fueron algunos de los mensajes con las que las madres festejaron, con emociones de fiesta y aplausos, conversación que fue expuesta por Rosaura Gómez, la tía del menor.

“Él tiene síndrome de Asperger, es un dulce. Está en cuarto grado en esta escuela. Les cuento que las mamás de los compañeritos hacían paro (no llevaban a sus hijos supuestamente hasta que no saquen a mi sobrino de esa escuela). Eso no pasó, pero lo cambiaron al otro cuarto. Se supone que es un colegio religioso y esta fue la reacción de las mamás al enterarse… muy triste que hablen así de una criatura y la escuela, la verdad que deja mucho que desear”, relató.

Mientras el caso se ha vitalizado con gran fuerza en Argentina generando reacciones contra las madres de familia, el representante legal del colegio se limitó a decir que el cambio de salón fue porque ya se había probado varias estrategias pedagógicas y sólo se intentaba llevarlo a otro entorno. (Con información de El País)

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo, salvo que tenga Asperger". Se ve que eso entendieron unas mamis del colegio San Antonio de Padua. — Sebastián (@sebastron_) September 4, 2017

Sigo indignada por lo sucedido en mi amado Instituto Franciscano de San Antonio de Padua..

Colegio privado — claudia patricia (@Miaurbani3) September 4, 2017