Niña obligada a abandonar a su perrita deja 8 pesos para que la cuiden

La historia de una niña de siete años que se separó de su perrita “Cristalita” y dejó ocho pesos para que la cuidaran han conmovido a miles de usuarios de redes sociales.

La menor, llamada Jazmín, dejó al can junto con una carta frente a un domicilio ubicado en Tijuana, Baja California, en donde explica que sus padres no quieren tener al animal porque “no es original” y ella no puede cuidarla ya que le dan muy poco gasto para el recreo.

“Te la tuve que dejar en tu puerta por que me dijeron que tu cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener por que mis papas no la quieren por que no es original (…) Mi mama y mi papa la quieren tirar mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida”.

“Yo no puedo cuidarla, solo tengo 7 años y no me dan mucho de recreo para su comida, cuídala mucho por favor, te dejo 8 pesos y dile que la quiero”, menciona la niña en el escrito.