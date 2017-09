Si los pobres se dejan de reproducir se acabaría la pobreza en el mundo: La Mars

Marcela Aguirre, mejor conocida en Internet como “La Mars”, subió este miércoles un nuevo video en el cual difundió su opinión sobre los pobres y recibió cientos de críticas de los usuarios de redes sociales.

“Los pobres no deberían tener hijos… no es por marginar a esas personas… es consciencia, si una persona no tiene el nivel económico de darle la mejor educación a su hijo, darle un hogar cómodo y confortable, si no tienes el tiempo para darle todas las atenciones a tus hijos por estar trabajando para vivir, si no puedes darle a tu hijo una mejor vida de la que tú tuviste, no tengas hijos”, expresó la adolescente en la grabación difundida en su página de Facebook.

“Deja de reproducirte si vas a crear humanos carentes” sentenció.

Posteriormente hizo una deducción para solucionar el problema de la pobreza a nivel mundial: “si los pobres se dejaran de reproducir acabaríamos con la pobreza en todo el mundo”.

El video no tardó mucho en viralizarse y de inmediato “La Mars” comenzó a recibir cientos de críticas de los usuarios, quienes consideraron sus opiniones como superficiales y poco sustentadas.

En marzo pasado la joven se hizo famosa en redes sociales por publicar un video donde explica sus razones para dejar de estudiar la preparatoria en la Universidad del Valle de México (UVM).

Entre sus argumentos, decía que estaba cansada que la escuela fuera una “guardería” y pretendía comenzar a ser lo que deseaba: “¿Por qué no empezamos a hacer lo que queremos desde ahora?¿Y si me muero?”.