Todo lo que necesitas es este calendario de Justin Trudeau para 2018

Hace unos días en EU salió a la venta el calendario de Justin Trudeau para el 2018, conformado por 12 fotos del primer ministro de Canadá. Una de ellas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tras la publicación del nuevo calendario usuarios de redes sociales aplaudieron la elaboración del mismo, pero también trajo sentimientos encontrados.

This really exists. Calendar mall stand in San Francisco. 🍁❤️🇨🇦 @JustinTrudeau #MyCanadianBoyfriend pic.twitter.com/DSKQU8pmgM

El calendario de pared lleva como nombre "My Canadian Boyfriend" (Mi novio canadiense) y salió a la venta en varias tiendas de Estados Unidos el pasado fin de semana. En las imágenes se puede ver a Justin Trudeau en diversas facetas de su vida. Solamente en una imagen sale acompañado, en esta ocasión por el presidente Enrique Peña Nieto.

Oh gosh look what I found in Buffalo today! A @JustinTrudeau calendar #HamOnt pic.twitter.com/fxM9e6Jpo6

