Incendia torre de departamentos en su intento de matar a una araña

Daños por cerca de 11 mil dólares (212 mil pesos mexicanos) y un enorme incendio fueron las consecuencias de tratar de matar una araña "con fuego".

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Redding, al norte de California, Estados Unidos. De acuerdo con la descripción de testigos, el hombre encontró una "enorme araña lobo" en su departamento, por lo que intentó quemarla; sin embargo, la "araña ardiente" corrió por el lugar y se escondió en un colchón, lo que provocó un incendio que se salió de control.

Aunque los hechos ocurrieron la tarde del domingo 7 de enero, recientemente se convirtió en tendencia; siendo destacada en medios internacionales como BBC y Unilad.

The Redding Fire Department is investigating the cause of a fire that left an apartment uninhabitable Sunday afternoon. https://t.co/sIMSpxIXTP

