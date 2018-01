YouTube condena el video en que Logan Paul muestra un cadáver

El sitio web YouTube se posicionó sobre el video compartido por el youtuber Logan Paul a inicios de 2018. "El suicidio no es una broma" es la manera en la que condenó lo difundido.

A través de una serie de tuits, YouTube explicó que "como muchos otros, estamos muy molestos por el video que se compartió la semana pasada".

"El suicidio no es una broma, ni debería ser usado para ganar visitas. Como Anna Akana lo explicó perfectamente: "Ese cuerpo era el de alguien que amado. No caminas en un bosque de suicidios con una cámara y dices que es en favor de la salud mental", destaca YouTube.

YouTube se compromete a que no se repita un caso como el de Logan Paul

En el mismo comunicado, la empresa finaliza reconociendo el retraso de 10 días en reaccionar a esta situación. "Nos ha tomado mucho tiempo responder, pero hemos estado escuchando todo lo que ustedes dicen. Sabemos que las acciones de un creador pueden afectar a la comunidad entera. Así que pronto compartiremos más sobre los pasos que seguirán para asegurar que un video como este nunca se repita".

An open letter to our community: Many of you have been frustrated with our lack of communication recently. You’re right to be. You deserve to know what's going on. — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

Suicide is not a joke, nor should it ever be a driving force for views. As Anna Akana put it perfectly: "That body was a person someone loved. You do not walk into a suicide forest with a camera and claim mental health awareness." — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

It’s taken us a long time to respond, but we’ve been listening to everything you’ve been saying. We know that the actions of one creator can affect the entire community, so we’ll have more to share soon on steps we’re taking to ensure a video like this is never circulated again. — YouTube (@YouTube) January 9, 2018

El caso de Logan Paul

A través de su canal de YouTube, Logan Paul publicó una serie de videos realizados en Japón, donde mostró parte de la cultura y se divirtió jugando Pokémon Go. Su recorrido incluyó una parada en Aokigahara, el bosque de los suicidios de Japón. Cada año entre 50 y 100 personas acuden a este bosque para quitarse la vida.

Ante la intensa ola de críticas, Logan Paul eliminó el video y publicó un tuit ofreciendo disculpas. "Es la primera vez que me pasa. Nunca había sido tan criticado porque nunca había cometido un error como este. Estoy rodeado de buenas personas y pienso que tomo buenas decisiones, pero sigo siendo un ser humano. Me puedo equivocar".

"No lo hago por las views. Yo tengo views", explica Logan Paul. "Lo grabé porque pensé que podría causar algo positivo en Internet y no una ola de negatividad. Nunca fue la intención".

Publimetro México YouTuber Logan Paul graba suicidio en un bosque de Japón 2018 inicia con una polémica en redes sociales debido al más reciente video de Logan Paul, cuya carrera atraviesa por su peor momento

En Publimetro TV

​Padre e hijo patinan sobre una represa congelada en Estados Unidos