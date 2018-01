VIDEO: Niña regaña a papá que no se enteró que no había clases

El frío no sólo ha dejado congelados a todos los mexicanos, sino que dejó sin clases a niños de cinco delegaciones en la Ciudad de México. En esta ocasión un padre que se durmió temprano no se enteró que no había clases, y se paró a las 7 de la mañana para llevar a su hija a la escuela.

La sorpresa fue que cuando llegó la escuela estaba cerrada y la niña, con una justificada molestia, lo regañó porque ella no quería ir a la escuela y su padre la llevó.

En la grabación de Operaciones Especiales México, se aprecia como al padre desconcertado al encontrar el plantel cerrado, mientras la menor lo "regañaba".

"Ves por eso yo no quería venir a clases", regañó la niña al papá.

Este miércoles la Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló las clases en educación básica para la delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, debido a las bajas temperaturas

Con información de Letra Roja