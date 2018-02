Abuelito vela a su esposa en completa soledad y la foto se vuelve viral

"Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café. Ni pan y ni una flor me da tristeza", fue el mensaje escrito una mujer identificada como Sandra Pineda. Su publicación en Facebook estaba acompañada de una foto en la que se observa un ataúd y una serie de sillas vacías. Inmediatamente se volvió viral y desbordó el apoyo de la comunidad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 30 de enero en Saltillo, Coahuila. Decenas de personas acudieron al velorio y posteriormente al entierro de la esposa de un hombre de la tercera edad, identificado como Don Ramón. Pero ese no fue el único apoyo que el señor recibió. Además de flores, el señor también recibió dinero en efectivo en donaciones.

Despues que no abia ninguna Flor chequen llenamos dos Camionetas de Flores preciosas. Posted by Sandra Pineda on Wednesday, January 31, 2018

De acuerdo a medios locales, Don Ramón estuvo casado con esposa María Asunción Esparza Martínez por más de 40 años. Le sobrevive un hijo de 33 años, quien padece una discapacidad mental.

A esta convocatoria se sumó la Policía Municipal de Saltillo, Coahuila, quienes donaron flores y llevaron comida a los asistentes, reporta el periódico Zócalo.

Finalmente se dio a conocer que la señora Esparza Martínez fue enterrada en el rancho El Tunal, lugar de donde era originaria.

#EnVivo Saltillenses acompañan a don Ramón a la misa de cuerpo presente de su esposa. Posted by Periódico Zócalo on Wednesday, January 31, 2018

