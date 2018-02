Video: Despiden a peluquera por maltratar a un perro en estética canina

Una peluquera canina de la cadena PetSmart fue despedida este jueves después de que se viralizara un video donde se le ve maltratando a un perro.

De acuerdo a la dueña del perro, Brooke Vowers, ella había llevado a su perro a una estética ubicada en la Av. Katy en Houston, Texas.

"Solo llevé a mi perro a arreglarse y cuando salgo, una señora se me acerca y me dice que ha estado esperando por una hora para ver de quién era el perro, por lo malvado que la peluquera era. Ella me envió este video, estoy enferma de mi estómago y no regresaré !!!!!!!!! espero que CHARLOTTE BARNES disfrute el video de su maravilloso servicio COMPARTE POR FAVOR ", escribió la mujer detrás del mensaje de Facebook.

En el video se puede ver como la peluquera toma de la fuerza al perro para cortarle el pelo en su cuello, sin embargo, se vuelve muy brusca a tal grado que lastima al animal.

Por su parte, la cadena PetSmart ya hizo un posicionamiento sobre este lamentable episodio.

"Estamos preocupados por un video sobre un peluquero esta noche. Este trato es completamente inaceptable. La asociada ya no forma parte de PetSmart", señala el estado de Facebook de la empresa.

Asimismo, el gerente de la sucursal detalló para un medio local que este video ha hecho que se investigue también a otros peluqueros para que no se repita el episodio.

Aquí puedes ver el VIDEO

También puedes leer: