Roban el dinero de Don Ramón, el abuelito que veló a su esposa sólo

El caso de Don Ramón, un hombre de la tercera edad que velaba a su esposa en completa soledad, dio un vuelco que indigna a las redes sociales. Medios reportan que le robaron el dinero recaudado a través de redes sociales; aunque él dice que pudo perderlo en el panteón.

De acuerdo con información de Grupo Fórmula, vecinos y amigos del tendero denunciaron que una persona cercana a su familia le robó el dinero reunido cuando las personas se fueron. Las donaciones económicas serían destinadas para pagar los gastos funerarios y como un apoyo económico para el hombre de 70 años y para su hijo de 33; quien padece una discapacidad mental.

Aunque no se especificó la cantidad desaparecida, indignó que el hombre perdiera el dinero recaudado. La imagen de él en la sala de velación de su esposa María Asunción Esparza Martínez se volvió viral esta semana en Facebook. Cientos de personas en Saltillo, Coahuila, se solidarizaron con él llevándole flores, comida y un apoyo económico.

Aseguran que no sería la primera vez que ese sujeto (no identificado) maltrata y engaña a Don Ramón, incluso a su familia.

Don Ramón desmiente robo: "se me ha de haber caído"

En entrevista con el periódico Vanguardia, Don Ramón agradeció el apoyo de los saltillenses. También desmintió que le hubieran robado el dinero; sin embargo, confirmó que ya no lo tiene.

"Se me ha de haber caído. En ese momento yo estaba pensando en otras cosas y ya no supe nada. Son mentiras que me lo hayan robado", explicó al citado diario.

