'El Ferras' podría salir libre tras nueve años tras las rejas

Felipe Ferra Gómez, mejor conocido como "El Ferras", podría salir de prisión tras nueve años tras las rejas por el homicidio de un hombre.

Según el portal AVC Noticias, "El Ferras" ganó un amparo legal que le permitiría dejar el reclusorio pues presuntamente fueron violadas sus garantías individuales en el proceso legal.

Este miércoles fue dictada la sentencia a favor del homicida tras el juicio de amparo por parte de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Boca del Río.

Dos de los magistrados de dicho tribunal confirmaron que sí había violación a los derechos del acusado lo que abre la puerta para su liberación.

"El Ferras" fue uno de los primeros fenómenos virales en internet. Una entrevista realizada por Televisa Veracruz, "El Ferras" narra de forma particular cómo cometió un asesinato.

En septiembre del 2008, Ferra Gómez asesinó a machetazos a Martín Molina Rivas, por lo que fue detenido.

Ayudante de albañil y con problemas de adicción, "El Ferras" no se mostró arrepentido del delito que cometió. Las frases que en su momento dijo en aquel video viral son muestra de ello: "Si está muerto, pues lo pago, ya qué: a dónde voy a ir, a dónde voy a correr […] La neta sí lo hice, pero ya pasó. Me cacheteó, me pateó; le dije: loco, suave, güey. ¿Tú crees que soy pendejo? […] El bato me tiro de piquetes, yo agarro mi fierro y me le voy: zaz, zaz, zaz. Ahora, la bebes o la derramas".

Ferra Gómez admite haber cometido un robo anteriormente, justo en compañía de Molina Rivas, lo cual aseguró: Ya había pagado

Irma Gómez, madre de "El Ferras", entrevistada por Televisa Veracruz en 2008, dijo que fueron las drogas la que convirtieron a Felipe en un asesino.

Dos años después, en 2010, el nombre de Ferra Gómez sonó de nuevo en los medios, cuando se fugó junto con 31 internos del penal La Toma, en Amatlán, cárcel a la que había sido transferido.

Al año siguiente se especuló de su posible asesinato, tras la aparición de 35 cuerpos ejecutados en Boca del Río, Veracruz, entre ellos algunos de los presos que escaparon de la cárcel.

En ese momento, 14 de los 32 habían sido reaprehendidos, pero entre los que seguían prófugos estaba "El Ferras".

Sin embargo, aquella supuesta muerte de Ferra Gómez fue desmentida cuando elementos del Ejército lo recapturaron en diciembre del 2011, tras un enfrentamiento de las fuerzas armadas con hombres armados.

Este hecho provocó que Felipe fuera vinculado con algún grupo del crimen organizado, pero nunca se aclararon los hechos.

Desde entonces, "El Ferras" permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Con información de La Silla Rota

También puedes leer: