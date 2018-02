VIDEO: Mujer acusa a policía de acosarla porque le dijo 'adiós'

El video donde Valery Moraga, estudiante de psicología, humilló a un guardia de seguridad de un McDonald’s de la ciudad de Managua, Nicaragua que, según la agraviada, le dijo “adiós” de forma morbosa causó revuelo en las redes.

“Usted no me puede decir adiós porque yo no lo conozco. Esa cara que usted hace de ¡ha! es la cara que yo hice cuando usted me dijo adiós”.

La mayoría de usuarios se mostraron a favor del guardia de seguridad y pidieron a McDonald’s que no lo despidan.

A través de su Twitter, la cadena de comida rápida emitió un comunicado en el que revela que Rubén Darío, como se llama el vigilante, sigue laborando en la empresa.