Trump despotrica contra 'Alex Baldwin' por imitarlo; aunque se equivoca en su nombre

El presidente Donald Trump criticó una vez más la imitación que realiza el actor Alec Baldwin en el programa Saturday Night Live; sin embargo, le llamó "Alex Baldwin".

Aunque posteriormente borró el tuit para corregirlo, las capturas de pantalla con el error inundaron las redes sociales.

"Alec Baldwin, cuya mediocre carrera fue salvada por su terrible imitación de mí en SNL, ahora dice que imitarme fue una agonía. Alec, fue una agonía para los que estuvieron obligados a mirarte. ¡Traigan de vuelta a Darrell Hammond! Es más gracioso y tiene un talento mucho mayor.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018