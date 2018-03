Microsoft contacta a profesor de Ghana que enseña Word en pizarrón

Owura Kwadwo, el profesor de Ghana que enseña a sus alumnos a usar Word en un pizarrón, fue contactado por la compañía Microsoft, quien informó que brindará equipo y recursos necesarios al profesor para que imparta correctamente su clase.

La empresa estadounidense contactó al docente luego de que la usuaria, Rebecca Enonchong, compartiera la noticia. "Oye, Microsoft, (el profesor) está enseñando Word en un pizarrón. Seguro puedes conseguirle recursos adecuados", escribió.

Posteriormente, la compañía de tecnología informó que "equiparía" a Owura Kwadwo con un dispositivo y que le darían acceso al programa Microsoft Certified Educator (MCE), así como recursos de desarrollo profesional gratuitos.

Además, hizo una invitación para que el profesor asistiera a la "Cumbre Global Education Exchange Summit', realizada este martes en Singapur, evento diseñado para proporcionar información sobre las últimas tendencias en educación.

"Estamos muy contentos de ver a Owura Kwadwo en Singapur", publicó la compañía por medio de su cuenta de Twitter.

BREAKING NEWS:

We're excited to see Owura Kwadwo Hottish in Singapore attending the Microsoft Global Education Exchange Summit! pic.twitter.com/2msY0msIAQ

— Microsoft Africa (@MicrosoftAfrica) March 13, 2018