Perro muere sofocado tras ser puesto en compartimiento superior de un avión

Kokito, un bulldog francés murió sofocado luego de que fuera puesto en el compartimiento superior de una aeronave de United Airlines por orden de una azafata.

Los hechos ocurrieron este lunes, en un viaje entre Houston y Nueva York, cuando la azafata dijo a la familia Castano que el perro no podía permanecer en la cabina y debía ser guardado.

Catalina Castano aseguró que el perro podía ir en la cabina porque ellos habían pagado el cargo para hacerlo y que lo tenía guardado en una carriola especial que ubicó debajo de su asiento.

“Mi esposa repetidamente le pidió que le dejara tener al perro debajo de sus piernas", dijo el esposo de Catalina.

Sin embargo, la azafata respondió que se lo llevaría a un compartimiento donde estaría a salvo.

Durante el viaje Kokito comenzó a sofocarse y a ladrar desesperadamente lo que derivó en su fallecimiento.

