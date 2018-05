Investigarán a jueza que también trabajaba como vidente y leía el tarot

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles, se plantea abrir un expediente disciplinario a una jueza de Lugo (noreste) por compaginar esa tarea con la de echadora de cartas del tarot.

El presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Varela Agrelo, informó hoy a Efe de que ha comunicado a las autoridades judiciales que la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, María Jesús García Pérez, supuestamente ejercía una actividad paralela a la de su labor como togada.

Según los indicios, la jueza, además de decidir sobre la situación penitenciaria de un millar de presos de tres cárceles de Galicia, trabajaba en su tiempo libre como vidente y tarorista en un apartamento de Lugo, en sesiones por las que cobraba entre 15 y 20 euros.

Jueza podría ser apartada de sus funciones

"Tengo conocimiento de esos hechos, me parece que es una conducta peculiar y no la puedo calificar. Entonces se la envío al órgano de gobierno para que efectúe esa calificación", precisó el presidente de la Audiencia.

"No me corresponde a mí calificar los hechos. Lo remito porque me parece raro", añadió.

Ahora el Consejo General del Poder Judicial decidirá si abre diligencias informativas para investigar esa supuesta actividad paralela por parte de la jueza de Lugo.

En cuanto a la posibilidad de que la jueza sea apartada cautelarmente de sus funciones, dependerá del resultado de las diligencias informativas, que también determinarán la apertura de un expediente disciplinario.

