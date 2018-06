Galván prometió 2 mil 500 cervezas si ganaba México y cumplió

"Si ganamos, Galván pone 2,500 chelas", se podía leer en una gran lona en la fachada del Modelorama Casa Galván de Valle de Santiago, Guanajuato, mientras la gente se formaba para recibir lo que les prometieron.

En los últimos días las redes sociales se llenaron de publicaciones como "Si gana México me pongo a dieta" o "Si gana México me le declaro a mi crush", muchas de las cuales seguramente no se cumplirán, pero Galván no se echó para atrás.

Según una publicación en facebook de la página Somos Jarochos, más de 500 personas acudieron al establecimiento por sus cervezas.

En twitter algunos habitantes de dicha localidad aplaudieron la hazaña:

Ya mejor que Galván sea presidente de Valle. #TodosConGalvan — Pequeño Parásito 2 🐛 (@enriquez_paty) June 17, 2018

México es chido, Valle es chido, Galván es súper chido✌🍻 — Andrea Vanzzini (@vanzziniA) June 17, 2018

En Valle de Santiago Guanajuato. No sabemos rajarnos y Galván si cumplió. — Vicente Godinez Mtz (@vicentitodr) June 17, 2018