Alumnos sin fiesta de graduación reciben muestras de solidaridad

Alumnos del grupo 808 de la Escuela de Enfermería, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se quedaron sin fiesta de graduación, ya que su compañera Diana encargada de realizar el pago por el salón y la banda no lo hizo.

Aunque parecía que todo estaba perdido, diversos grupos musicales, salones de fiestas, salones de belleza y diversas marcas se han solidarizado con ellos y ofrecido sus servicios para que puedan celebrar.

Por ejemplo, los Tomateros de Culiacán ofrecieron una casaca autografiada y sus instalaciones para la sesión de fotos.

El salón El Guayabo ofreció organizar la fiesta, que incluiría tragos y bebida.

Mientras que el Royal Garage les regalará 24 botellas para que festejen.

Asimismo, varios conjuntos musicales quieren contactarlos para amenizar su fiesta.

La historia

Los graduados se enteraron que no iban a festejar hasta el momento en que se encontraban en la misa, realizada en La Lomita, cuando su compañera les confesó que no había realizado el pago corespoendiente, ya que su tarjeta presuntamente fue clonada, aunque esto no calmó los ánimos, mismos que estaban vestidos de gala para la celebración.

Por lo que los egresados pidieron una explicación, la cuestionaron sobre por qué no dijo nada antes y exigieron saber qué había pasado con los 100 mil pesos recaudados, además todos mostraron su molestia porque invirtieron en su trajes de gala, así como sus familiares, algunos incluso tuvieron que viajar de otros lugares para acompañarlos.

Según videos en redes sociales, los afectados fueron unas 600 personas, por lo que decidieron demandar a la alumna.

En Twitter estas fueron algunas de las reaciones

Diana, En que te gastaste el dinero de nuestra graduación ?

