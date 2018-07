Actor porno le propone matrimonio a su novio durante orgía gay

El actor porno Brian Bonds le pidió matrimonio a su pareja Mason Lear, quien también actúa en películas para adultos, durante la filmación de una escena de orgía.

De acuerdo con Central, el suceso fue registrado en video y publicado en la cuenta de Twitter de la productora pornográfica Raw Fuck Club luego de que parte del elenco culminara una escena de en la que los novios participaron.

El video muestra a Bonds cuando comienza a besar a su pareja en medio de un grupo de hombres desnudos; mientras le declara su amor.

Además, uno de los compañeros de dicha escena le pasa a Bonds, discretamente, un estuche, el cual entrega a Brian, quien lo abre y muestra a su novio; en su interior se ve un anillo de compromiso con el que le pidió matrimonio.

We are finally headed home!! So ready to be back after all this time, but coming back knowing that @MrMasonLear is going to marry me someday soon (after lots of planning) makes this the best trip ever. See y’all in Vegas! pic.twitter.com/3Ep15LJz6X

— Brian Bonds (@BrianBondsXXX) July 12, 2018