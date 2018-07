LadySuiza, la empresaria que huyó de México tras la victoria de AMLO

Una mujer se hizo viral después de publicar un video donde presume que cambió su residencia a Suiza después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Como lo había prometido, la mujer de nombre Ericka Beat y que se ha ganado el apodo de Lady Suiza, mudó su vida y su empresa pues presuntamente el futuro presidente le echó su vida a perder.

"Yo tenía que seguir viviendo el mismo estilo de vida, el mismo estatus que tenía en México antes de que ganara Obrador, antes de que eche todo a perder, ya me mudé aquí a Suiza", señaló la mujer en el video que dura más de tres minutos.

Lady Suiza también dijo que se llevó su cadena de restaurantes a ese país europeo donde hará famosas las enchiladas suizas.

"Por supuesto que les voy a mandar una video de la reinauguración de mi empresa aquí en Suiza, donde van a tener las mejores enchiladas Suizas para que vengan todos a comer", agregó.

Sin embargo, la vida de Lady Suiza no ha sido tan buena, pues según explica, los domingos son un poco aburridos pues no abren la tiendas de ropa y no puede hacer "shopping".

Hasta el momento, la empresaria y viajera no ha señalado si se trata de una broma o es real.

Aquí el video:

