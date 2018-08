Joven en situación de calle consigue 200 ofertas de trabajo

David Cazares se graduó en la Universidad de Texas A&M, cuando terminó se mudó a Silicon Valley, California, con la esperanza de encontrar un empleo en la industria de la informática, pero la suerte no le sonrió y ante la desesperación tuvo que vender su automóvil que también le servía de hogar.

Te puede interesar: ¿Por qué salió reacción de un avión en Facebook?

Por lo que en si situación comenzó a pedir dinero en las calles y dormir en la calle, aunque después se decidió a pedir empleo de la misma forma en que lo hacen muchas personas en situación de calle: con una cartulina, vestido formalmente y con varias copias de su CV impresas para repartir entre los automovilistas.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7

— FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 27, 2018