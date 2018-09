Este multimillonario será el primer turista en la órbita de la luna

Yusaku Maezawa será el primer turista que viaje a la órbita de luna en el cohete SpaceX.

De acuerdo con la compañía estadounidense, Maezawa será el primer pasajero en un vuelo privado en el cohete más potente construido hasta ahora.

Entérate:

El anuncio fue hecho por el directo de la compañía SpaceX, Elon Musk, en la sede de la firma en Hawthorne en el área metropolitana de Los Ángeles.

SpaceX has completed over 60 launches to-date and has the world’s only reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again. pic.twitter.com/0rjinzNHyb

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018