Resultó ser fake el tuit clasista de médico contra una mesera

La tarde de este martes circuló en redes sociales que un joven médico de Veracruz consideró que una mesera de un restaurante de Hooters no podía salir con él; sin embargo, la publicación resultó ser una noticia falsa.

foto: Captura de pantalla

En su publicación, el doctor escribió: “Una mesera (Guapa) me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número. Claro está, no se lo di y no por el hecho de ser mesera. Por el hecho de ser médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal”.

Pero después, en la misma red social varios usuarios publicaron que la fotografía que aparece en el perfil de Miguel A.S es la de Gerard Clopés, un actor catalán.

jajajaja, descubro la cuenta fake, subo la foto, empiezan a trolear al mono que se robó la foto robándose la que yo subí, les dan el crédito a ellos. Todo en orden. 🤬 — José R. (@Jose_R_YR) October 9, 2018

Sin embargo, las reacciones en la red social no se hicieron esperar y criticaron lo expresado por el supuesto doctor, ya que consideraron que el trabajo que desempeñan las meseras del restaurante es digno como cualquier otro, sin importar grados académicos, también recordaron que la actriz Amy Adams trabajó en Hooters.

Fui a Hooters una mesera me hablo bonito para ganarse una mejor propina, mi ego lo confundió con coqueteo. Después de rogarle me dio su teléfono. Resultó ser falso, me ardí e inventé una historia donde menosprecio su trabajo y oculto la herida emocional detrás mi grado académico. — Rafael Arias (@nomesecuestres) October 9, 2018

Yo solo sé que una mesera de hooters me defendió cuando iba sola por la calle. Que cuando me quisieron asaltar, dos meseras agarraron a patadas el coche del asaltante. Que una mesera de hooters levantó a mi bebé cuando se cayó en el parque. Ningún médico ha hecho eso por mi. — 👻 (@mariagamesa) October 9, 2018

Ante esta situación, algunos usuarios consideraron que se trató de una campaña de la empresa para posicionarse en redes.

Incluso, en su cuenta de Twitter, Hooters agradeció las muestras de apoyo a la mesera con una cita de Manuel Medina.

¡Gracias a toda la comunidad!

"Todo trabajo por mas humilde que sea dignifica al hombre" Manuel Medina. — Hooters México (@HootersdeMexico) October 9, 2018

