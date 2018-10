Actriz porno que reveló affair con Trump estrena show erótico en Alemania

Stormy Daniels, la actriz de películas pornográficas que dice haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump y recibido dinero del abogado del presidente para guardar silencio, ha salido de gira con su espectáculo.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, atrajo a una multitud el jueves al inaugurar una feria erótica en la capital alemana.

En vestido de mangas largas y flanqueada por actrices alemanas en diminutos bikinis, Daniels cortó una cinta roja para abrir la feria Venus y se retiró del escenario sin hacer declaraciones.

Las estrellas locales se mostraron algo ofendidas cuando los fotógrafos clamaron para que se apartaran mientras Daniels sonreía a la multitud.







El libro en el que Stormy Daniels cuenta detalles de su relación con Trump

En "Full Disclosure" (St. Martin's Press), Stormy Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, narra su vida desde una convulsa infancia en la sureña Luisiana al escándalo generado por su relación con Trump, de la que cuenta los detalles.

Daniels revela que cuando tenía nueve años un vecino la empezó a violar, que cuando lo contó no la creyeron y que su madre hizo como si no sucediera para que no la culparan a ella de una crianza deficiente.

La actriz porno confiesa su amor por los caballos, con los que sobrellevó una juventud alejada del sexo, el alcohol y las drogas mientras sus compañeras adolescentes iban quedando embarazadas.

De hecho, Daniels reconoce que por su perfil social ahora debería "estar viviendo en una casa tráiler en Luisiana, con seis hijos y sin dientes", un destino contra el que se reveló reivindicándose más inteligente de lo que los estadounidenses creen.

Al llegar a 2006, en las memorias aparece Trump, al que conoció en un torneo de golf y con el que entabló una relación que supuestamente tenía que ser profesional, ya que según cuenta el ahora presidente se interesó en ella para aparecer en su programa, "The Apprentice".

En las memorias también describe las amenazas de las que fue objeto por parte del exabogado de Trump, Michael Cohen, y que invirtió los 130 mil dólares del ya famoso pacto de silencio en adquirir un nuevo remolque para caballos.

Con información de AP y EFE

