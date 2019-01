Policías llorando accidente con donas es la primera foto viral de 2019

Oficiales de seguridad en todo el mundo están mostrando su solidaridad con el Departamento de Policía de Lexington, Kentucky, quienes se mostraron "consternados" tras el accidente de un camión que transportaba donas; la primer foto viral de 2019.

El pasado 31 de diciembre, un vehículo de la cadena Krispy Kreme se incendió, reduciendo su carga a cenizas. Afortunadamente no hubo heridos y solamente se reportaron daños materiales.

Los uniformados que atendieron el accidente utilizaron las redes sociales para divertirse un poco y tomarse fotografías en los que simulaban llorar, las cuales publicaron con el mensaje "No hay palabras".

Sin embargo, el hecho trascendió hasta convertirse en la primera foto viral de 2019. La empresa también se sumó a la solidaridad mostrada por las fuerzas del orden.

🙏🏻 We’re thinking of you during this difficult time…and have more doughnuts on the way! 🍩 https://t.co/9hPDMieFa1

— Krispy Kreme (@krispykreme) January 1, 2019